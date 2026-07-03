窪田製薬HD、エミクススタト塩酸塩の第1マイルストーン対価を受領

■Kubota VisionがKÔL社から受領、AAC申請準備に向け資料提供も完了

窪田製薬ホールディングス<4596>(東証グロース)は7月2日、連結子会社のKubota Visionが、スターガルト病の治療候補薬「エミクススタト塩酸塩」の製造に係る第1マイルストーン対価をKÔL社から受領したと発表した。

同社は、フランスでの指定患者向けコンパッショネート・ユース・プログラムに基づく提供を目的に、KÔL社と供給およびライセンス契約を締結している。2026年4月から臨床用GMPに準拠した原薬製造を開始し、フランス規制当局ANSMへのAAC申請準備に向けた製造関連資料の提供も完了した。

受領額は契約上非開示だが、収益認識のタイミングでは適時開示基準に該当する金額となる。入金時点で直ちに収益計上するものではなく、所定要件の充足後に認識される見込み。AAC承認が得られない場合、製造進捗に応じ一部を除き返金義務が生じる可能性があり、業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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