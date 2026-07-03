イノバセル、便失禁治療薬の米国治験開始へ前進、FDAのIND審査完了

■国際共同第3相試験に米国施設を追加へ

イノバセル<504A>(東証グロース)は7月2日、切迫性便失禁治療薬候補「ICEF15」について、米国食品医薬品局(FDA)によるIND申請の30日間審査が完了し、米国で臨床試験を開始できる旨の通知を受けたと発表した。

ICEF15は、患者自身の骨格筋由来細胞を外肛門括約筋に局所投与し、括約筋の修復・再生を目指す細胞医薬品である。現在は日本と欧州11カ国で国際共同第3相試験を進めており、総症例数290例、投与12カ月後の便失禁回数変化を主要評価項目とする。

2026年6月30日時点の組み入れ数は250例で、進捗率は約86%となった。今回のFDA審査完了により、米国施設と米国患者を試験に組み入れることが可能となり、同社は2026年末までに米国患者を含む症例登録完了を目指す。

グローバル第3相試験の完了時期と、米国施設での症例登録ペースが今後の焦点となる。

株価は上場後のバイオ株として治験進捗に敏感に反応しやすい。収益計上前の開発段階であるため、短期的には臨床試験の進捗率、FDA対応、資金繰りへの見方が値動きを左右しやすい。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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