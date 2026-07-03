ユニフォームネクスト、6月売上高12.7%増、季節品不調も前年上回る

■気温低下で季節性商品は不調、営業日1日増も寄与

ユニフォームネクスト<3566>(東証グロース)は7月2日、2026年12月期6月度の月次業績速報を発表した。同社はインターネットを中心に、全国の企業、店舗、個人向けに業務用ユニフォームを販売する企業である。取扱商品は作業服・ワークウェア、飲食店ユニフォーム、医療ウェア、事務服・オフィスウェアなど幅広い。

6月度の売上高は12億3300万円となり、前年同月比112.7%、12.7%増となった。1月から5月までの前年同月比は、1月10.1%増、2月20.7%増、3月25.6%増、4月42.0%増、5月37.2%増で推移しており、6月も前年実績を上回った。

一方、6月は気温が前年より低く推移し、ファン付き作業服など季節性商品の販売が不調となった。法人需要の早期囲い込みに注力した結果、需要のピークが本格的な暑さの到来前に前倒しされたことも響き、売上は想定を下回った。ただ、一時的な押し下げ要因はあったものの、全体としては堅調に推移した。営業日数は26日で前年同月比1日増だった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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