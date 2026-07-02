『スプラトゥーン』初のスピンオフ『Splatoon Raiders』詳細発表、難易度による報酬ペナルティなし、シリーズ初のHDR対応も

任天堂は2026年6月30日午前10時（東部時間、日本時間同日午後11時）、公式YouTubeチャンネルにて「Splatoon Raiders Direct」を配信した。本作は『スプラトゥーン』シリーズ初となる単独のスピンオフ作品であり、Nintendo Switch 2向けに2026年7月23日の発売を予定している。今回の配信では、難易度による報酬ペナルティの撤廃や、シリーズ初となるHDR対応、新たなインクタンクシステムなど、ゲームプレイの根幹に関わる多数の仕様が明らかになった。

■難易度による報酬ペナルティの撤廃

本作では、ローグライトジャンルの一般的な慣習を覆す「報酬ペナルティなし」のシステムが採用されている。多くのゲームでは高難易度ほど良い報酬が得られるため、カジュアルプレイヤーが不利になりがちだが、本作はその構造を排除した。

用意されている3つの難易度「Tourist」「Raider」「Survivalist」は戦闘の激しさにのみ影響し、獲得できるアイテムには影響しない。任天堂は自社の製品ページで「これは戦闘にのみ影響し、獲得できる戦利品には影響しません」と明言している。

難易度はいつでもペナルティなしで変更可能だ。協力プレイ（コープ）時には、特定のプレイヤーの選択が他者に影響を与えないよう、難易度をブレンドする独自のアルゴリズムによってバランスが自動調整される。

■ストーリーとキャラクター、拠点の役割

プレイヤーキャラクターである「メカニック（The Mechanic）」は、ヘリコプターの墜落事故により「スピルハライト諸島（Spirhalite Islands）」に不時着する。そこで『スプラトゥーン3』に登場した「すりみ連合」の3人（フウカ、ウツホ、マンタロー）と協力することになる。

拠点となるキャンプでは、すりみ連合のメンバーがそれぞれ重要な役割を担う。フウカはガジェットのクラフトや強化を行う「ガジェットワークショップ」を運営し、ウツホは武器の強化や回収を行う「武器の隠し場所」を担当する。マンタローは「探索ボット」を通じたデータのコンパイルとカタログ化を管理する。

探索ボットは、探索中に埋もれた宝物を検知したり、プレイヤーと共に戦ったりするほか、アップグレードすることで、より強力な敵「Seasoned Salmonids」が出現する深部の遺跡へと潜入できるようになる。

■シリーズ最大の変更点「インクタンクシステム」

これまでのシリーズ作品からの最大の変更点は、インクタンクの設計だ。プレイヤーは「Speed」「Power」「Tactical」という3つの異なるタンクのアーキタイプから選択し、それぞれ異なる基本ステータスとトレードオフを持つ。

さらに、本作におけるサブウェポンである「ガジェット」は、武器ではなくインクタンクに装着される。プレイヤーは最初から2つのガジェットを同時に装備でき、それぞれ個別のクールダウン時間が設定されている。インクタンクのレベルが上がると、3つ目のガジェットスロットが解放される。

武器は独立したインク供給を使用し、タンクがチャージされている限り自由に使用できる。本作には、シャケの装備を再利用した約100種類の武器が登場し、シリーズ本編とは異なる独特のデザインが特徴となっている。

■ソロプレイを協力プレイに変える「ヘルプ要請」

協力プレイでは、最大4人のローカル通信またはオンラインマルチプレイに対応している。パーティ内で最もストーリー進行度の低いプレイヤーに合わせてステージが制限されるため、最初から最後まで一緒にストーリーを進めることが可能だ。また、戦利品はプレイヤーごとに個別にドロップするため、取り合いになる心配はない。

さらに、ソロプレイ中に救助信号を送信できる「ヘルプ要請（Call for Help）」機能が搭載されている。ソロでの探索中に要請を送信すると、オンラインの他プレイヤーが一時的にゲームに参入して攻略を手助けし、クリア後は自動的に元のセッションに戻る仕様となっている。この機能には使用後のクールダウンが設定されているが、他プレイヤーからの要請に応えて手助けに回ることも可能だ。

■シリーズ初のHDR対応とSwitch 2の恩恵

『Splatoon Raiders』は、シリーズで初めてHDR（ハイダイナミックレンジ）出力に対応する。これまでのシリーズ3作品はすべてSDR（スタンダードダイナミックレンジ）に制限されていた。HDRへの対応により、従来の8ビット（約1670万色）から10ビット以上（10億色以上）へと表現可能な色数が大幅に増加する。

カラフルなインクの色彩がビジュアルおよびゲームプレイの根幹をなす本シリーズにおいて、Nintendo Switch 2のハードウェア性能を活かしたHDR対応は、これまでにない高精細なグラフィック表現を可能にする。

■「シャケの遺物」と発売情報

ゲーム内の新要素として「シャケの遺物（Salmonid Relics）」システムが公開された。これは島に散らばる希少な宝物で、最大5つの装備スロットに装着することで、2段ジャンプなどの移動や戦闘に関する特殊なアビリティをプレイヤーに付与する。本編におけるギアパワーに似ているが、見た目ではなくアクションに直接影響を与える点が異なる。

本作はNintendo Switch 2向けに2026年7月23日に発売予定で、価格はダウンロード版が49.99ドル（約8,148円、1ドル=163円換算）、パッケージ版が59.99ドル（約9,778円、1ドル=163円換算）となっている。

発売に先立ち、7月10日から12日（東部時間毎日午後5時、日本時間翌朝午前6時）にかけて、『スプラトゥーン3』内で本作をテーマにしたコラボフェスが開催される。また、フウカとウツホをイメージした新しいJoy-Con 2（ライトブルー／ライトイエロー）もゲームと同日の7月23日に発売される。

なお、米国におけるNintendo Switch 2の本体価格は、2026年9月1日より449.99ドル（約73,348円、1ドル=163円換算）から499.99ドル（約81,498円、1ドル=163円換算）へと値上げされることが決定しているため、購入を検討しているユーザーは注意が必要だ。

■注目ポイントQ&A

●難易度によって獲得できる戦利品（ルート）は変わりますか？

いいえ、変わりません。任天堂は、難易度（Tourist、Raider、Survivalistの3段階）は戦闘の激しさにのみ影響し、獲得できるアイテムやイクラ、シャケの遺物には影響しないと発表しています。難易度はいつでもペナルティなしで変更可能です。

●キャンペーン全編を協力プレイ（コープ）で遊べますか？

はい、可能です。最大4人のオンラインまたはローカル通信で、ストーリーの最初から最後まで一緒にプレイできます。ステージの進行状況はパーティ内で最も進んでいないプレイヤーに合わせられます。また、戦利品はプレイヤーごとに個別にドロップするため、取り合いになることはありません。

●「ヘルプ要請（Call for Help）」機能とはどのようなものですか？

ソロプレイ中に救助信号を送信し、オンラインの他プレイヤーに一時的にゲームへ参加してもらい、ステージ攻略を手助けしてもらう機能です。クリア後は自動的に元のセッションに戻ります。使用後は一定のクールダウン時間が必要ですが、他人の要請に応えて手助けし、報酬を得ることも可能です。

●本作はシリーズ初のスピンオフですか？また、システム面での主な違いは何ですか？

はい、シリーズ11年の歴史の中で初のスピンオフ作品であり、対戦マルチプレイではなくソロでの宝探しを中心としたゲーム性になっています。システム面での最大の変更点は新しいインクタンクシステムです。3つの異なるタンク（Speed、Power、Tactical）が登場し、サブウェポン（ガジェット）が武器ではなくインクタンクに装着される仕様に変更されました。

元記事: Splatoon Raiders Direct Confirms No Loot Penalty, Call for Help, and Series-First HDR