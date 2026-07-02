Samsung Display、牙山で第6世代OLEDライン拡張へ──Appleの折りたたみiPhone需要に対応か

韓国のSamsung Displayが、牙山（アサン）キャンパスにある第6世代OLED生産ラインを拡張する計画であると報じられた。これは同社にとって3年ぶりの新規ライン投資となり、Appleが計画している折りたたみiPhoneや次世代デバイスからのパネル需要急増に対応するためとみられる。大型化する次世代ディスプレイの製造は、従来のスマートフォン向けパネルとは異なる生産能力の課題をもたらしている。

■画面の大型化が新規ライン投資を促す理由

韓国メディアのThe Elecが6月30日に報じたところによると、Samsung Displayは牙山キャンパスの第6世代OLED生産ラインを拡張する。これは同社にとって3年ぶりの新規ライン投資となる。一見すると通常の生産能力増強のニュースに見えるが、その本質は、Appleが計画する野心的な新型ディスプレイが、ディスプレイ製造の経済性を変化させている点にある。今回の新ライン設置は、単に同じスマートフォン用パネルの増産を目的としたものではない。Samsung Displayの工場を逼迫させている次世代デバイスのパネルサイズが物理的に大きくなっており、パネルの大型化が生産効率の計算を根本から変えてしまうためだ。

■なぜ大画面化が新ラインを必要とするのか

第6世代OLEDラインでは、固定サイズ（ここでは月間約1万5000枚）のガラスマザーシート（基板）を処理し、それを個々のパネルに切り分ける。そのため、1つのラインから生産できる完成パネルの数は、パネル1枚あたりの大きさに依存する。1枚のシートから小型のスマートフォン用画面を多数切り出せば多くのパネルが得られるが、大型の画面を切り出す場合は得られる枚数が大幅に減少する。

これこそが、新規受注が急増していなくてもSamsung Displayが生産能力を増強しなければならない本質的な理由である。同社の小中型OLEDを生産するA3およびA4ラインの稼働率は現在80〜90%に達しており、工場を逼迫させている新製品のパネル面積は異例の大きさとなっている。

Samsung Displayが3年間の独占供給契約を結んでいるとされるApple初の折りたたみiPhone（初年度の出荷台数は600万〜1100万台と幅広く予測されている）は、開いた状態の画面が標準的なスマートフォンよりもはるかに大きく、iPad miniに近いサイズになる。また、iPad mini用のOLEDも大型化している。これらのデバイスは、通常のスマートフォン向け注文よりも多くのOLED面積を消費し、第6世代の生産能力に大きな負荷をかけるため、出荷台数自体が横ばいであっても生産能力の不足を招くことになる。さらにAppleは、パネルの4辺すべてを湾曲させてベゼルをほぼなくした「4辺曲面（フォアサイド・ベンディング）」OLEDを、iPhoneの20周年記念モデルに採用すると予想されており、これが実現すればパネルはさらに大型化し、構造も複雑化する。

■迅速かつ低コストな拡張と、競合が越えられない障壁

The Elecの報道によると、Samsungは忠清南道・牙山にあるA4工場に、月産約1万5000枚の処理能力を持つ第6世代OLED設備を追加することを決定した。このラインの名称はまだ決まっておらず、設備投資は今年と来年に分割して行われ、詳細なスケジュールは8月に確定する見通しである。既存の工場内には、旧ラインの撤去跡地などの空きスペースがすでに存在するため、大規模な建設工事を行うことなく新たな製造装置を導入できる。既存の第6世代インフラを活用することで、ボトルネックとなっている工程を解消し、次世代製品への対応力を迅速に向上させることが可能だ。

もう一つの強みは、より長期的な優位性である。露光装置は、当初議論されていた10〜11台から増え、日本のニコンが14台を供給する見通しであり、蒸着装置はキヤノントッキが1台を供給するとみられる。業界関係者の予測によると、露光装置は1台あたり約300億ウォン（約1960万ドル、約32億円、1ドル＝163円換算）と見積もられており、14〜15台で5000億ウォン（約3億2700万ドル、約533億円）近くに達する。前工程、後工程、建設、自動化、予備費などを含めると、総投資額は約3兆〜4兆ウォン（約20億〜26億ドル、約3260億〜4238億円）に上ると見積もられている。ただし、これらは確定した数値ではなく、あくまで予測値である。

OLED材料を形成する蒸着装置は、入手が最も困難な装置の一つである。世界トップシェアを誇るキヤノントッキの生産能力は、その大部分がSamsung Displayによって事前に予約されている。このため、競合する生産ラインの構築を目指す中国のライバル企業は、不可欠なこの装置を手に入れるために数年間の待機を余儀なくされる状況にある。

■国家的な巨大プロジェクトの一環

今回の投資は、より大きな国家計画の一部でもある。韓国政府が6月29日に発表した「3大メガプロジェクト」の一環として、SamsungはSamsung Displayが牙山に折りたたみ式を含む次世代スマートフォン向けディスプレイおよび超高解像度マイクロディスプレイの拠点を構築すると発表した。その計画規模は67兆ウォン（約440億ドル、約7兆1720億円）に上る。今回のA4工場における第6世代OLEDラインの拡張は、このプログラムにおける次世代スマートフォン向けディスプレイ部門に該当する。

これらを総合すると、Samsung Displayがすでに圧倒的なリードをさらに広げつつある構図が浮かび上がる。同社は折りたたみiPhoneの独占供給契約を握り、迅速な拡張が可能なクリーンルームの空きスペースを確保し、ボトルネックとなる製造装置を独占しており、これらすべてが国家的な産業計画に組み込まれている。詳細なスケジュールや最終的な投資規模は、8月にさらに明らかになる見通しだ。

■注目ポイントQ&A

●Samsung DisplayがOLEDラインを拡張する理由は何ですか？

The Elecの6月30日の報道によると、Appleの折りたたみiPhoneや次世代デバイスからの需要急増に対応するため、牙山にあるA4工場に第6世代OLEDラインを追加します。既存のA3およびA4ラインの稼働率はすでに80〜90%に達しています。新デバイスは通常より大きなパネルを使用するため、1台あたりの基板消費量が多くなり、出荷台数が大幅に増えなくても生産能力が逼迫するため、3年ぶりの新規ライン投資に踏み切りました。

●折りたたみiPhoneのディスプレイは誰が供給しますか？

Samsung Displayが、Apple初の折りたたみiPhone向けOLEDパネルを3年間の独占契約に基づき供給すると報じられています。初年度の出荷台数は情報源により600万〜1100万台と幅広く予測されています。同社が折りたたみOLED製造で長年リードしていることや、競合他社が技術面や製造装置の確保で追従できていないことが、独占供給の主な理由とされています。

●「4辺曲面（フォアサイド・ベンディング）」OLEDとは何ですか？

ディスプレイの左右だけでなく、上下左右の4辺すべてを湾曲させることで、ベゼル（額縁）をほぼなくしたデザインのOLEDパネルです。Appleは将来のiPhone 20周年記念モデルにこの技術を採用すると予想されています。4辺を曲げることでパネル面積が広がり製造難易度も上がるため、1台あたりの生産負荷が高くなり、今回のライン拡張を促す要因の一つとなっています。

●なぜ大型のOLEDパネルは生産効率が下がるのですか？

OLEDの製造ラインでは、固定サイズのマザーシート（ガラス基板）を処理し、それを個々のパネルに切り分けます。月間のシート処理能力は一定であるため、パネル1枚のサイズが大きくなるほど、1枚のシートから切り出せる完成品の枚数は少なくなります。折りたたみiPhoneやiPad mini向けのような大型パネルは、通常のスマートフォン向けパネルに比べてシートの消費量が非常に多いため、全体の出荷台数がそれほど増えなくても生産能力が不足しやすくなります。

元記事: Samsung Display to Expand a Gen-6 OLED Line in Asan for Apple’s Foldable and Future iPhones