*18:20JST 三陽商会---新業態店舗「SANYO Style STORE PLUS」をイオンモール岡崎に初出店

三陽商会＜8011＞は1日、中期経営計画（2026年2月期～2028年2月期）で掲げる販売チャネルの多様化と顧客接点の拡大の一環として、婦人服ブランドの複合型ショップ「SANYO Style STORE（サンヨー・スタイルストア）」の新業態店舗となる「SANYO Style STORE PLUS（サンヨー・スタイルストア・プラス）」を、2026年9月16日（水）にイオンモール岡崎（愛知県岡崎市）に出店することを発表した。

「SANYO Style STORE PLUS」は、郊外型ショッピングモールを中心とした商業施設向けに開発した新業態店舗である。商品構成は、既存の婦人ブランド「AMACA（アマカ）」、「EVEX by KRIZIA（エヴェックス バイ クリツィア）」「TRANS WORK（トランスワーク）」の他に、ショッピングモール市場に向けて新たに開発した新ライン「Le Jour（ル ジュール）」を始めとする手に取りやすい価格帯に設定した新ラインを展開する。また、同店舗では店舗試着サービス「TRY&PICK（トライ＆ピック）」を実施する。

「SANYO Style STORE PLUS」は、市場特性に合わせた商品編集と価格設計により、同社が培ってきた商品開発力や販売サービス力を活かしながら、新たな購買層との接点を広げ、ブランド認知の向上と支持層の拡大を目指す。2026年中に全国3か所のショッピングモールへの出店を予定している。

百貨店展開の「SANYO Style STORE」については、2026年中に3店舗の出店を計画しており、「SANYO Style STORE PLUS」と合わせた店舗数は全22店舗となる予定である。《AK》