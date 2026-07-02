関連記事
メンタルヘルステクノロジーズ プロテニスプレイヤー坂本怜選手とスポンサー契約を締結
記事提供元：フィスコ
*18:18JST メンタルヘルステクノロジーズ---プロテニスプレイヤー坂本怜選手とスポンサー契約を締結
メンタルヘルステクノロジーズ＜9218＞は、2026年7月1日よりプロテニスプレイヤーの坂本怜選手とスポンサー契約を締結したことを発表した。
同社グループは、企業向け健康管理サービス「産業医クラウド」において、新たな復職支援サービス「ELPIS 心のリハビリ」の提供を開始している。スポーツの世界では、怪我などによる離脱から復帰する際、「治療」のみならず「リハビリ」のプロセスを経ることが当たり前となっている。
一方、職場におけるメンタルヘルス領域では、疾病からの病状回復と職場復帰の間に必要な準備期間やトレーニングの重要性が十分に認知されているとは言えない。「ELPIS 心のリハビリ」は、治療・回復と復職の間に「心のリハビリ」という考え方を取り入れ、安定した社会復帰と再休職予防を支援するサービスである。
今回のスポンサー契約は、世界を舞台に挑戦を続ける坂本選手を応援するとともに、「復帰にはリハビリがある」という考え方を広く社会へ発信することを目的としている。
「ELPIS 心のリハビリ」は、臨床心理士や公認心理師等を通じて独自のプログラムで段階的に復職をサポートするサービスである。治療と復職の間に「心のリハビリ」という考え方を取り入れることで、安定した社会復帰と再休職予防を支援する。《AK》
スポンサードリンク