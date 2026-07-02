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ホリイフードサービス ボンジョルノ食堂、スポーツ配信「DAZN」導入
記事提供元：フィスコ
*15:26JST ホリイフードサービス---ボンジョルノ食堂、スポーツ配信「DAZN」導入
ホリイフードサービス＜3077＞は30日、運営するボンジョルノ食堂業態でスポーツ配信サービス「DAZN」を導入し、店内大型モニターでスポーツコンテンツの放映を開始したと発表した。
スポーツ観戦を楽しみながら食事をしたいという需要の高まりを受け、本格イタリアンとスポーツ観戦を同時に楽しめる空間を提供し、地域交流の場としての価値向上を図る。
DAZNは、明治安田JリーグやAFCチャンピオンズリーグ、プロ野球に加え、ラ・リーガやリーグ・アンなど国内外の幅広いスポーツコンテンツをライブおよび見逃し配信するサービスで、ボンジョルノ食堂では大型モニターを通じて多彩な試合を視聴できる環境を整備した。これにより、家族や友人との食事を楽しみながらの観戦や、試合前後の食事利用、地域のスポーツファン同士の交流など、多様な利用シーンに対応する。
今後は国内外の注目試合など話題性の高いスポーツコンテンツを継続的に放映し、地域の利用客が集い、感動を共有できる場づくりを推進する。《AK》
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