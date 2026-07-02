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ヒューマンクリエイションホールディングス ライフシールドを子会社化
記事提供元：フィスコ
*15:24JST ヒューマンクリエイションホールディングス---ライフシールドを子会社化
ヒューマンクリエイションホールディングス＜7361＞は26日、ライフシールドの全株式を取得し子会社化することを決議したと発表した。
2026年6月26日に取締役会決議と株式譲渡契約を締結し、株式譲渡実行日は2026年7月1日を予定している。
ライフシールドは介護士、看護師、保育士など有資格者に特化した人材派遣・人材紹介事業を展開し、約2万人超の登録スタッフ基盤と約400社の顧客基盤を有している。
ヒューマンクリエイションホールディングスグループは、経営・ITコンサルティングやSES事業を主力として展開してきたが、少子高齢化を背景に介護・医療分野で専門人材不足が深刻化し、人材確保やDX対応への需要が高まる中、人材サービス事業の拡大と事業ポートフォリオ強化を目的に今回の買収を実施する。専門人材の採用、営業、マッチング、稼働管理など事業運営の基本構造が共通していることから、これまで培ったノウハウの活用によるシナジーを見込む。
子会社化後は、同社グループが持つ専門人材の採用・育成ノウハウや営業管理手法、経営管理体制をライフシールドへ展開し、採用力強化や稼働率向上、業務効率化、収益性向上を図る。
また、IT・DX支援機能を活用した付加価値の高いサービス提供を進めるほか、ライフシールドの顧客基盤に対してIT・DXコンサルティングサービスを提供することで新たな事業機会の創出も目指す。
ライフシールドは2026年9月期第4四半期（2026年7月-2026年9月）から連結子会社となる予定で、業績への影響は現在精査中としている。《AK》
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