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出来高変化率ランキング（14時台）～クオンタムS、ピクセラなどがランクイン
*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～クオンタムS、ピクセラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月2日 14:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2338＞ クオンタムS 4637700 24709.56 328.34% 0.0434%
＜6731＞ ピクセラ 2065800 44238.52 233.5% 0.0769%
＜4840＞ トライアイズ 246900 28092.72 221.8% 0.1576%
＜5027＞ AnyMind 1108700 89238.6 210.17% 0.1655%
＜6634＞ JNG 3257900 36834.26 207.72% 0.129%
＜2254＞ GX中国EV 401508 67889.881 198.16% 0.0152%
＜4420＞ イーソル 783700 114026.08 187.37% -0.0756%
＜5246＞ ELEMENTS 839200 112202.38 170.64% 0.0646%
＜2641＞ GXGリーダー 25197 21575.517 170.51% 0.0154%
＜4293＞ セプテーニHD 1917900 216417.9 157.94% 0.0706%
＜6363＞ 酉島製 620500 474884.16 153.44% 0.0843%
＜4594＞ ブライトパス 2838300 36224.02 151.4% 0.0652%
＜315A＞ GX銀高配 196521 92922.649 149.79% 0.0184%
＜1435＞ robothom 535200 25392.26 138.32% 0.0187%
＜2251＞ JGBダブル 125580 64639.76 136.37% 0.0016%
＜8818＞ 京阪神ビ 757300 223897.88 135.78% 0.0186%
＜1699＞ NF原油先 1211980 203623.338 131.15% -0.0188%
＜4935＞ リベルタ 6102900 428973.68 130.53% 0.228%
＜2568＞ 上場NSQ 31040 74036.486 126.04% -0.0115%
＜147A＞ ソラコム 177000 61612.74 118.46% 0.0985%
<338A> Zenmu 108700 79647.04 116.8% 0.1073%
<1698> 上場配当 52071 60103.283 114.05% 0.0121%
<7018> 内海造 26600 86850.8 112.46% 0.1007%
<1629> NF商社卸 4098070 370607.672 112.29% 0.0262%
<7187> ジェイリース 136900 57546.62 110.06% 0.0045%
<5574> ABEJA 174500 129792.46 104.6% 0.0128%
<7610> テイツー 998100 51049.62 103% -0.0069%
<5410> 合同鉄 205600 215889.56 101.92% 0.0176%
<1595> NZAMJリート 106268 82093.488 99.5% 0.0081%
<2039> ドバイベア 531665 206717.775 96.8% 0.0265%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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