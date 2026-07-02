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出来高変化率ランキング（14時台）～クオンタムS、ピクセラなどがランクイン

2026年7月2日 14:45

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記事提供元：フィスコ

*14:45JST 出来高変化率ランキング（14時台）～クオンタムS、ピクセラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月2日　14:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2338＞ クオンタムS　　　 4637700 　24709.56　 328.34% 0.0434%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　2065800 　44238.52　 233.5% 0.0769%
＜4840＞ トライアイズ　　　　246900 　28092.72　 221.8% 0.1576%
＜5027＞ AnyMind　　　1108700 　89238.6　 210.17% 0.1655%
＜6634＞ JNG　　　　　　　3257900 　36834.26　 207.72% 0.129%
＜2254＞ GX中国EV　　　　401508 　67889.881　 198.16% 0.0152%
＜4420＞ イーソル　　　　　　783700 　114026.08　 187.37% -0.0756%
＜5246＞ ELEMENTS　　839200 　112202.38　 170.64% 0.0646%
＜2641＞ GXGリーダー　　　25197 　21575.517　 170.51% 0.0154%
＜4293＞ セプテーニHD　　　1917900 　216417.9　 157.94% 0.0706%
＜6363＞ 酉島製　　　　　　　620500 　474884.16　 153.44% 0.0843%
＜4594＞ ブライトパス　　　　2838300 　36224.02　 151.4% 0.0652%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　196521 　92922.649　 149.79% 0.0184%
＜1435＞ robothom　　535200 　25392.26　 138.32% 0.0187%
＜2251＞ JGBダブル　　　　125580 　64639.76　 136.37% 0.0016%
＜8818＞ 京阪神ビ　　　　　　757300 　223897.88　 135.78% 0.0186%
＜1699＞ NF原油先　　　　　1211980 　203623.338　 131.15% -0.0188%
＜4935＞ リベルタ　　　　　　6102900 　428973.68　 130.53% 0.228%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　31040 　74036.486　 126.04% -0.0115%
＜147A＞ ソラコム　　　　　　177000 　61612.74　 118.46% 0.0985%
<338A> Zenmu　　　　　108700 　79647.04　 116.8% 0.1073%
<1698> 上場配当　　　　　　52071 　60103.283　 114.05% 0.0121%
<7018> 内海造　　　　　　　26600 　86850.8　 112.46% 0.1007%
<1629> NF商社卸　　　　　4098070 　370607.672　 112.29% 0.0262%
<7187> ジェイリース　　　　136900 　57546.62　 110.06% 0.0045%
<5574> ABEJA　　　　　174500 　129792.46　 104.6% 0.0128%
<7610> テイツー　　　　　　998100 　51049.62　 103% -0.0069%
<5410> 合同鉄　　　　　　　205600 　215889.56　 101.92% 0.0176%
<1595> NZAMJリート　　106268 　82093.488　 99.5% 0.0081%
<2039> ドバイベア　　　　　531665 　206717.775　 96.8% 0.0265%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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