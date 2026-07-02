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出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、イーソルなどがランクイン

2026年7月2日 14:09

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記事提供元：フィスコ

*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、イーソルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月2日　13:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2338＞ クオンタムS　　　 　4427200 　24709.56　 325.94% 0.0521%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　 　1981400 　44238.52　 229.01% 0.0673%
＜4840＞ トライアイズ　　　 　214100 　28092.72　 204.51% 0.1543%
＜2254＞ GX中国EV　　　 　401496 　67889.881　 198.16% 0.0161%
＜5027＞ AnyMind　　 　979000 　89238.6　 195.01% 0.1655%
＜6634＞ JNG　　　　　　 　2747200 　36834.26　 187.25% 0.1774%
＜5246＞ ELEMENTS　 　787200 　112202.38　 162.70% 0.0563%
＜4293＞ セプテーニHD　　 　1853100 　216417.9　 153.52% 0.0683%
＜2641＞ GXGリーダー　　 　21171 　21575.517　 148.80% 0.0199%
＜6363＞ 酉島製　　　　　　 　557700 　474884.16　 139.87% 0.0683%
＜4420＞ イーソル　　　　　 　526600 　114026.08　 139.13% -0.1187%
＜4594＞ ブライトパス　　　 　2474500 　36224.02　 134.60% 0.0869%
＜1435＞ robothom　 　507000 　25392.26　 131.53% 0.0187%
＜1699＞ NF原油先　　　　 　1209820 　203623.338　 130.92% -0.0207%
＜8818＞ 京阪神ビ　　　　　 　725200 　223897.88　 130.37% 0.0252%
＜315A＞ GX銀高配　　　　 　163688 　92922.649　 126.88% 0.0206%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　29476 　74036.486　 119.67% -0.0082%
＜2251＞ JGBダブル　　　 　108010 　64639.76　 117.70% 0.0024%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　50593 　60103.283　 110.50% 0.0141%
＜1629＞ NF商社卸　　　　 　3887970 　370607.672　 105.88% 0.0299%
<147A> ソラコム　　　　　 　156600 　61612.74　 103.22% 0.0876%
<7187> ジェイリース　　　 　128600 　57546.62　 102.45% 0.012%
<7018> 内海造　　　　　　 　24500 　86850.8　 102.28% 0.1018%
<338A> Zenmu　　　　 　95900 　79647.04　 101.34% 0.0992%
<5574> ABEJA　　　　 　167700 　129792.46　 99.88% 0.0181%
<5410> 合同鉄　　　　　　 　191500 　215889.56　 93.35% 0.0184%
<1595> NZAMJリート　 　97814 　82093.488　 89.64% 0.0081%
<3070> ジェリービー　　　 　2500000 　68479.5　 86.73% 0.0746%
<4935> リベルタ　　　　　 　4285200 　428973.68　 85.67% 0.176%
<215A> タイミー　　　　　 　3394800 　2546384.8　 84.89% 0.1144%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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