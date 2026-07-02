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出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、イーソルなどがランクイン
*14:09JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピクセラ、イーソルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月2日 13:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2338＞ クオンタムS 4427200 24709.56 325.94% 0.0521%
＜6731＞ ピクセラ 1981400 44238.52 229.01% 0.0673%
＜4840＞ トライアイズ 214100 28092.72 204.51% 0.1543%
＜2254＞ GX中国EV 401496 67889.881 198.16% 0.0161%
＜5027＞ AnyMind 979000 89238.6 195.01% 0.1655%
＜6634＞ JNG 2747200 36834.26 187.25% 0.1774%
＜5246＞ ELEMENTS 787200 112202.38 162.70% 0.0563%
＜4293＞ セプテーニHD 1853100 216417.9 153.52% 0.0683%
＜2641＞ GXGリーダー 21171 21575.517 148.80% 0.0199%
＜6363＞ 酉島製 557700 474884.16 139.87% 0.0683%
＜4420＞ イーソル 526600 114026.08 139.13% -0.1187%
＜4594＞ ブライトパス 2474500 36224.02 134.60% 0.0869%
＜1435＞ robothom 507000 25392.26 131.53% 0.0187%
＜1699＞ NF原油先 1209820 203623.338 130.92% -0.0207%
＜8818＞ 京阪神ビ 725200 223897.88 130.37% 0.0252%
＜315A＞ GX銀高配 163688 92922.649 126.88% 0.0206%
＜2568＞ 上場NSQ 29476 74036.486 119.67% -0.0082%
＜2251＞ JGBダブル 108010 64639.76 117.70% 0.0024%
＜1698＞ 上場配当 50593 60103.283 110.50% 0.0141%
＜1629＞ NF商社卸 3887970 370607.672 105.88% 0.0299%
<147A> ソラコム 156600 61612.74 103.22% 0.0876%
<7187> ジェイリース 128600 57546.62 102.45% 0.012%
<7018> 内海造 24500 86850.8 102.28% 0.1018%
<338A> Zenmu 95900 79647.04 101.34% 0.0992%
<5574> ABEJA 167700 129792.46 99.88% 0.0181%
<5410> 合同鉄 191500 215889.56 93.35% 0.0184%
<1595> NZAMJリート 97814 82093.488 89.64% 0.0081%
<3070> ジェリービー 2500000 68479.5 86.73% 0.0746%
<4935> リベルタ 4285200 428973.68 85.67% 0.176%
<215A> タイミー 3394800 2546384.8 84.89% 0.1144%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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