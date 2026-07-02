『SAO エコーズ・オブ・アインクラッド』最新情報：キリトではなく「自分自身」としてデスゲームに挑む新作アクションRPG

バンダイナムコエンターテインメントが手がける『ソードアート・オンライン（SAO）』シリーズ最新作『Echoes of Aincrad（エコーズ・オブ・アインクラッド）』の発売が、2026年7月10日（日本・アジアのコンソール版は7月9日）に迫っている。本作は、これまでのSAOゲームシリーズとは一線を画し、プレイヤー自身が作成したオリジナルキャラクターとしてデスゲームに挑むアクションRPGだ。現在、各プラットフォームで無料体験版が配信されている。

■オープニング映像が公開、主題歌はAimerの「Live to Survive」

バンダイナムコは2026年6月30日（現地時間）、『Echoes of Aincrad』のオープニング映像をフル公開した。この映像には、アーティスト・Aimerによる主題歌「Live to Survive」が起用されており、プレイヤーがゲームを起動した際にも流れる仕様となっている。音声言語（日本語／英語）に合わせたバージョンが用意されており、同楽曲のデジタル配信も開始された。発売を約1週間後に控え、2026年期待のアニメ原作JRPGとして再び注目が集まっている。

■これまでのSAOゲームになかった「自分自身が主人公」というコンセプト

世界累計発行部数3000万部を超えるライトノベル『ソードアート・オンライン』は、2013年以降に20作以上のビデオゲームを展開してきた。しかし、これまでの作品の多くは「キリトの物語」を追体験するものであり、原作の最大の魅力である「もし自分がデスゲームに囚われたら」という没入感を提供できていなかったと批評家から指摘されていた。

本作の開発元であるゲームスタジオと、パブリッシャーのバンダイナムコエンターテインメントはこの課題に正面から挑んだ。プロデューサーの二見鷹介氏は、2026年3月の本作発表時、電撃オンラインのインタビューにおいて「『ラスト リコレクション』でキリトたちの物語は完結したと考えている。その上で、もしキリトではなく自分自身がアインクラッドに参戦したらどうなるか、というコンセプトに行き着いた」と語っている。

本作の舞台は初代SAOのアインクラッド編。ゲーム内での死が現実の死を意味する極限状態の中、プレイヤーは浮遊城アインクラッドの100層踏破を目指す。なお、初期リリース版でカバーされるのは「第1層と第2層」のみであり、追加の拡張DLCが2026年12月31日までに配信される予定だ。通常版の価格が69.99ドル（約11,408円、1ドル=163円換算）であることを考慮すると、購入前にこの収録範囲を把握しておく必要があるだろう。

■先行プレビューでの評価：戦闘やマップに一部懸念も、新要素には期待感

6月上旬に公開されたメディア向けの先行プレイレビューでは、期待と慎重な意見が入り混じる結果となった。海外メディアRPGFanのZek Lu氏は、アニメ第1期は視聴したもののシリーズの熱心なファンではないという立場から、「製品版で何が提供されるのか非常に興味が湧いた」とストーリー展開に驚きを示した。

また、RPG SiteのMikhail Madnani氏によると、本作はUnreal Engine 5（UE5）で開発されており、近年のUE5採用タイトルにありがちな画一的な質感を避け、アニメ調のビジュアル表現を確立しているという。Checkpointは、コンソール環境において最高画質設定でも安定した60fpsを維持していると評価した。一方でPC版（ポータブル機）においては、ROG Allyでは低設定で概ね良好に動作したものの、Steam Deckでは屋内エリアで30fpsを下回る場面があったとMadnani氏は報告しており、製品版での最適化が待たれる。

懸念点として挙げられたのは、戦闘の「視覚的なインパクトの物足りなさ」（Madnani氏）や、主要な街の外に出た際のフィールドマップが「かなり空虚で一本道に感じられる」（一部レビュアー）という点だ。始まりの街はMMOらしい賑わいが再現されていると報じられているが、郊外のエリアでその密度が維持されているかは未知数だ。

■戦闘システムとキャラクター育成の仕組み

本作は三人称視点のアクションRPGで、近接戦闘が主体となる。弱・強攻撃、回避、ジャスト回避、シネマティックな演出が入るパリィ、ガードブレイク、パートナーとの連携スキルなどが用意されている。世界観の設定上、アインクラッド内では魔法や弓などの遠距離武器は使用できないため、純粋な近接戦闘に特化した武器ラインナップとなっている。

戦闘では、Lトリガー（左トリガー）をホールドすることで「ソードスキル」や「パートナースキル」を発動でき、強力なコンボを繰り出せる。パートナーは、アイリ、アルゴ、ワイズマン、ザッシュ、サアユ、スティーナ、無双（ムソウ）の7人のAIキャラクターから選択可能。彼らは攻撃重視やサポート重視といったスタンスの切り替え、装備や戦術の強化が可能で、先行レビューではアイリのサポート能力が特に高く評価された。DualShockersのレビュアーは、このゲームサイクルを『モンスターハンター』シリーズに例え、「街に戻ってステータスを強化し、装備を整え、解放済みの最遠地点へファストトラベルして攻略を進める」という流れを紹介している。

育成面では、レベルアップ時に獲得する「成長ポイント（Growth Points）」を筋力、器用さ、スタミナ、HPに振り分けるシステムを採用。特定の数値に達するとパッシブボーナスが解放される。これと並行して「カーディナルランク（Cardinal Rank）」システムがあり、クエスト達成や新しい集落の発見によってランクが上がると、敵が強くなる代わりにドロップ品や商人の品揃えが豪華になる。ステータスの振り直し（リスペック）も可能だ。

使用可能な武器種は、片手剣、両手剣、細剣、槍、短剣、バトルアクス、メイス、カタナ、盾の9種類。配信中の体験版では5つのミッションを通じてすべての武器種を試すことができる。

■緊張感を高める「デスゲームモード」の仕様

本作の目玉機能の一つが、原作の緊張感を再現する「デスゲームモード（Death Game Mode）」だ。これは4つの難易度設定のいずれでも有効化できるオプションで、有効時にキャラクターが死亡すると、セーブデータが永久に、かつ復旧不可能な形で削除される（いわゆるパーマデス）。通常版ではゲームを1回クリアした後に解放されるが、デラックス版およびアルティメット版の購入者は初回プレイから選択可能となる。

ただし、DualShockersのレビュアーは、標準設定でもゲーム自体の難易度は「全体的にかなり高い」と指摘している。また、RPGFanは「ベリーハード」難易度について「かなり手強い」と評価しており、初回プレイからデスゲームモードを有効化する場合は、相応の覚悟が必要になりそうだ。

■無料体験版が配信中、セーブデータは製品版へ引き継ぎ可能

PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steamにて、ゲームの序盤をプレイできる無料体験版が配信されている。5つのミッションが収録されており、すべての武器種を試すことが可能だ。バンダイナムコは2026年6月23日にセーブデータ引き継ぎガイドを公開しており、体験版の進行状況は製品版へそのまま移行できる。

■各エディションの構成とPC動作環境

本作は4つのエディションで展開される。

・通常版（69.99ドル / 約11,408円）：ゲーム本編と、予約特典の武器パック「試作型エリュシデータ・シリーズ」（キリトの武器をモデルにした初期武器6種と設計図）が付属する。

・デラックス版（89.99ドル / 約14,668円）：通常版の内容に加え、2026年12月31日までに配信予定の拡張DLC（名称未定）、ゲーム内通貨や消費アイテムが入ったスターターパック、および「デスゲームモード」への早期アクセス権が付属する。

・アルティメット版（109.99ドル / 約17,928円）：デラックス版の内容に加え、Polygon Pictures制作の110分に及ぶプロモーションアニメ『Unanswered//butterfly』（アインクラッド編を別視点から描いた作品）、デジタルアートブック、デジタルサウンドトラック、防具パック「フラッターブーツ＆フラッターローブ」が付属する。

・アインクラッド版（149.99ドル / 約24,448円、バンダイナムコストア限定）：物理特典として、ビーニー（ニット帽）、タペストリー、ステッカーシート、ワッペンが付属する。

なお、PC版の動作環境としてSSDの搭載が必須となっている。中スペック環境において1080p/60fpsを目指す「バランスモード」のほか、より高画質な「クオリティモード」で1080p/60fpsを維持するには、Intel Core i7-10700KまたはAMD Ryzen 5 5600G、およびNvidia GeForce RTX 3060Ti (8GB)またはAMD Radeon RX 6800 (16GB)が必要となる。また、本作はDenuvo暗号化技術を採用しており、1日あたり最大5台のマシンでのアクティベーション制限がある。

■注目ポイントQ&A

●『Echoes of Aincrad』ではアインクラッドの何層までプレイできますか？

初期リリース版（ゲーム本編）でカバーされるのは、アインクラッドの第1層と第2層です。追加コンテンツを含む拡張DLCが2026年12月31日までに配信予定で、デラックス版、アルティメット版、アインクラッド版に含まれています（個別購入も可能です）。

●無料体験版はありますか？

はい、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steamにて無料体験版が配信中です。5つのミッションがプレイ可能で、すべての武器種を試すことができます。体験版のセーブデータは製品版へ自動的に引き継ぐことができます。

●デスゲームモードとは何ですか？

キャラクターが死亡した際にセーブデータが永久に削除される、オプションのゲームモードです。どの難易度でも有効化できます。通常版では1回ゲームをクリアすると解放されますが、デラックス版とアルティメット版では最初から解放されています。

●キリトを操作してプレイすることはできますか？

いいえ、キリトやアスナはストーリーに登場しますが、プレイヤーキャラクターとして操作することはできません。本作は、プレイヤー自身が作成したオリジナルキャラクターでアインクラッドのデスゲームを体験するコンセプトとなっています。

元記事: Echoes of Aincrad: SAO Finally Lets You Play the Death Game as Yourself