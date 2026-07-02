セガ自社でも実現しなかった「ソニック」の実機ピンボール、米Jersey Jackが約163万円から発売へ

セガの人気キャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」の生誕35周年を記念し、フランチャイズ史上初となる商業用実機ピンボールマシン「Gotta Go Fast! Sonic the Hedgehog Pinball」が発表された。米ピンボールメーカーのJersey Jack Pinball（ジャージー・ジャック・ピンボール）がセガと共同で立ち上げたプロジェクトで、価格は9,999ドル（約163万円）から15,000ドル（約245万円）の3エディションが用意されている。かつてセガ自身がピンボール事業を手掛けていた時代にも実現しなかった「ソニックのピンボール実機」が、35年の時を経てついに現実のものとなった。

■セガ自社でも成し得なかった「ソニックのピンボール」という歴史的背景

今回の製品化には、ピンボール業界における重要な歴史的背景がある。セガは1994年から1999年にかけて、Data Eastのピンボール部門を約3600万ドルで買収し、自社部門「Sega Pinball Inc.」としてピンボール事業を運営していた。5年間で『アポロ13』『ゴールデンアイ』『インデペンデンス・デイ』『X-ファイル』『スター・ウォーズ トリロジー』など、約20機種のライセンス製品を製造した実績を持つ。

しかし、その中にセガのブランドアイデンティティそのものである「ソニック」を主役にしたマシンは1台も存在しなかった。当時の報道によると、社内のファックス用紙にソニックのロゴを使用することすら、ライセンスの承認が下りなかったとされている。その後、セガは1999年10月にピンボール事業から撤退し、同部門をゲイリー・スターン氏に売却。これが現在のStern Pinball（スターン・ピンボール）の母体となった。

セガがピンボール製造を終了してから27年。かつての競合企業であるJersey Jackがソニックのライセンスを取得し、米国イリノイ州エルクグローブビレッジの工場から出荷を開始するという、極めて異例の事態が起きている。

■共通のプレイフィールドを持つ3つのエディション

本製品は3つのグレードで展開される。いずれもプレイフィールド、ゲームコード、コアとなるゲームプレイは共通しており、価格差は外観の装飾や追加機能によるものである。

「アーケード・エディション」（9,999ドル、約163万円、手付金1,000ドル）は、商業施設向けに設計されたモデルだ。ソニックのゲームプレイ体験をフルに搭載し、27インチHD LCDディスプレイ、Wi-FiおよびBluetooth接続、8インチサブウーファー、ハイスコア記録用カメラ、ステンレス製ランプ（傾斜導路）を備える。トッパー（筐体上部の飾り）やシェイカーモーター、シリアルナンバーは付属しない。

「スペシャル・エディション」（12,000ドル、約196万円、手付金1,000ドル）は、ソニックブルーのパウダーコーティングが施されたアーマー、LED照明付き2層RGBアクリル製バトルトッパー、物理的な振動フィードバックを提供する工場取付済みのシェイカーモーター、プレイフィールドガラスへの「JJP Invisiglass」の採用、シリアルナンバー入りプレートが追加される。

「コレクターズ・エディション」（15,000ドル、約245万円、手付金2,500ドル・返金不可）は、部屋の主役にふさわしい最上位モデルだ。プレイフィールドにゴールドスパークルのアクセント、ナックルズレッドのメタリックレーザーカットアーマー、ゲームプレイにリアルタイムで反応する専用超ワイドLCD画面付きの「ソニック vs. Dr.エッグマン」機械式バトルトッパー、ゴールドワイヤーフレームランプ、ゴールドリング型のシューターノブ、外部LED照明、ルールフローチャートポスター、そして創業者ジャック・グァルニエリ氏と設計者スティーブ・リッチー氏のサインカードが付属する。このエディションの生産はすでに開始されており、同社は「ハリー・ポッター」と「ソニック」の2つの組み立てラインを同時に稼働させているという。

なお、いずれのエディションも生産台数の上限は発表されていない。

■Linux、ソレノイド、電磁加速ループによる物理ギミック

Jersey Jackのピンボールプラットフォームは、カスタムI/Oボードに接続された組み込みLinuxベースのコンピューターで動作し、フリッパーやポップバンパー、ランプのロックを制御するソレノイド（電磁部品）群を駆動させる。2,000個以上の個別制御可能なRGB LEDは、スイッチの状態変化にリアルタイムで反応するため、あらかじめプログラムされたループではなく、ボールの現在位置に追従したライトショーが展開される。27インチのLCDディスプレイは、標準的なビデオ出力を介してバックグラスにアニメーションやゲームプレイ映像を表示する。

このソニックマシンの設計で最も興味深いのは、ピンボール界のレジェンドであるスティーブ・リッチー氏のレイアウトが、映像シーケンスに頼るのではなく、物理的なエンジニアリングによってソニックの核心である「スピード」を表現している点だ。その中心となるのが「スピンダッシュ・アクセラレーター・ランプ」である。これはボールの運動量を利用して360度のループを1回転させるもので、画面上ではなく物理的な軌道でソニックの丸まりダッシュを再現している。その隣には「マグネティック・アクセラレーター・ループ」が配置されており、ランプ構造に埋め込まれた電磁石が転がっているボールの軌道を能動的に変化させ、受動的なランプの湾曲だけに頼らず、ボールをよりタイトなラインへと引き込む。

さらに、プレイフィールドのボスバトルゾーンには、2つ目の電磁石である「超伝導」バトルゾーン・マグネットが組み込まれている。これはDr.エッグマンとの戦闘シーケンス中に、ボールを保持したり、特定のターゲットに向けて軌道を変更したりできる。電磁石の影響下にあるピンボールの挙動は、通常のバンパーに当たった反発とは異なり、軌道が予測不能になるため、磁力の引っ張り方向を予測できる熟練プレイヤーにとって挑戦しがいのある仕様となっている。

このほか、6ボールマルチボール機能、ポリカーボネート製のアッパープレイフィールド、3連ドロップターゲットロックシステム、キャプティブボールロック、ソニック、エミー・ローズ、Dr.エッグマンの造形フィギュア、そしてプレイフィールド上部で動くDr.エッグマンのアニマトロニクス玩具などが搭載されている。これらすべての機能は3つのエディションで共通して提供される。

■スティーブ・リッチー氏がこだわる「フロー（流れ）」の重要性

スティーブ・リッチー氏は2021年8月にStern PinballからJersey Jack Pinballに移籍した。同氏はこれまでに『AC/DC』『Star Wars』『Black Knight: Sword of Rage』など数々の名機を手掛け、1970年代後半から50年以上にわたりピンボール設計に携わってきた人物だ。障害物の密度よりも、ボールの速度、スムーズなランプ遷移、運動量の継続性を重視するレイアウト設計から、業界では「マスター・オブ・フロー（流れの魔術師）」の異名を持つ。

ソニックというライセンスは、この設計哲学と完璧に合致する。ソニックのアイデンティティはスピードであり、ゲームでは勢いを維持することが求められる。「Gotta Go Fast!」は、360度アクセラレーター・ループや電磁ボールコントロールシステムを通じて、そのスピード感を物理的なテーブルレイアウトに落とし込んでいる。ライセンスIPの核心的なメカニズムと、デザイナーのシグネチャースタイルが、表面的なコラボレーションにとどまらず、真に融合した稀有な例と言える。

リッチー氏は発表に際し、「最初から、ソニックが速く、動的で、生き生きと感じられるようにしたいと考えていた。このゲームは、最初の打ち出しから最後のボールまで、プレイヤーを純粋なフローに引き込み続けるように作られている」とコメントを寄せている。

■ゲーム内容と豪華なサウンドトラック

ゲームプレイは、近年の映画版ではなくゲーム『ソニック ジェネレーションズ』をベースにしており、「グリーンヒル」「ケミカルプラント」「シーサイドヒル」「スカイサンクチュアリ」「スピードハイウェイ」「シティエスケープ」「ルーフトップラン」の7つのアイコニックなステージを攻略していく。各ゾーンの最後にはDr.エッグマンとのボスバトルが待ち受けている。プレイヤーはリングを集め、カオスエメラルドを追いかけ、キャンペーンのクライマックスとして6ボールマルチボールモードをアンロックする。

全9曲のライセンスサウンドトラックには、歴代シリーズの人気曲が収録されている。過去にJersey Jackの『Guns N' Roses』マシンでもコラボレーションしたギタリストのSlash（スラッシュ）氏が、本作でも「Open Your Heart」と「It Doesn't Matter」の2曲に専用のギターソロを提供している。また、音声にはソニック公式キャストによるボイスコールアウトも収録されている。

■高額なピンボールマシン、誰が購入するのか？

9,999ドルというアーケード・エディションの価格は、プレミアムなライセンスピンボールマシンとしては標準的な価格帯だ。Stern Pinballも主要IPのコレクター向けモデルを10,000ドル以上で定期的に販売しており、Jersey Jackの過去の製品（ガンズ・アンド・ローゼズ、ハリー・ポッターなど）も同様の価格構成だった。

アーケード運営者にとって、人通りの多い場所に知名度の高いブランドのマシンを設置することは、リピートプレイによる投資回収が見込める合理的な計算に基づく。一方、個人コレクターにとって、この購入は財務的な計算だけでなく感情的な要素も大きい。コレクターズ・エディションに用意された金メッキのシューターノブやシリアルナンバー入りプレート、機械式エッグマントッパーなどは、ゲームプレイ自体を変化させるものではないが、部屋の中で圧倒的な存在感を放つための要素だ。

また、ソニックというIPが持つ多世代への訴求力も本物だ。1991年のメガドライブ版を遊んだジェネレーションX世代から、現在アニメや『ソニックフロンティア』を楽しんでいるジェネレーションアルファ世代まで、ファン層は幅広い。海外メディアのKotakuは、2026年2月に発売されたStern Pinballの『ポケモン』マシン（6,999ドル〜）との類似性を指摘し、ピンボール業界のターゲットが、従来のベビーブーマー世代から、1990年代のゲームノスタルジーを求めるミレニアル世代やジェネレーションX後期へとシフトしている傾向を分析している。

■注目ポイントQ&A

●ソニックのピンボールマシンの価格はいくらですか？

3つのエディションが用意されています。「アーケード・エディション」が9,999ドル（約163万円）、「スペシャル・エディション」が12,000ドル（約196万円）、「コレクターズ・エディション」が15,000ドル（約245万円）です。いずれも基本的なゲーム内容やプレイフィールドは共通しています。

●各エディションの違いは何ですか？

アーケード・エディションは商業施設向けで、トッパーやシェイカーモーターはありません。スペシャル・エディションにはソニックブルーのアーマー、LED付きアクリルトッパー、シェイカーモーター、低反射ガラス、シリアルナンバーが追加されます。コレクターズ・エディションには、ゴールドのアクセント、液晶画面付きの機械式トッパー、ゴールドのランプやノブ、外部LED、サインカードなどが追加されます。

●なぜソニックの本格的なピンボール実機が登場するまでに35年もかかったのですか？

セガは1994年から1999年まで自社でピンボール部門を運営し、多くのライセンスマシンを製造していましたが、自社の看板キャラクターであるソニックのピンボールは1台も作りませんでした。当時のセガはソニックのIP管理が非常に厳格で、部門内のファックス用紙にロゴを使うことすら認められなかったと報じられています。セガの撤退から27年後、競合であるJersey Jackがライセンスを取得したことで、ようやく実機化が実現しました。

元記事: Sonic the Hedgehog Pinball Arrives at 35: Jersey Jack Starts at $9,999 per Edition