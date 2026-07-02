*12:30JST 日経平均は大幅に4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約500円分押し下げ

2日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり186銘柄、値下がり39銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反落。883.21円安の69591.75円（出来高概算11億8852万株）で前場の取引を終えている。

7月1日の米国株式市場は反落。ダウ平均は13.96ドル安の52305.24ドル、ナスダックは173.69ポイント安の26040.03で取引を終了した。予想を下回る弱い経済指標を嫌気し、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォ―シュ新議長がインフレ鈍化を示唆すると、下げ止まった。しかし、ハイテクが重しとなったほか、雇用統計の発表を控えた手仕舞い売りに押され、終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、2日の日経平均は435.07円安の70039.89円と反落して取引を開始した。主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が6.27％下落となるなか、東京市場でも半導体関連株を中心に売りが先行した。雇用統計を控えた手仕舞い売りも重荷となり、寄り付き後は東エレク＜8035＞やアドバンテ＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞など値がさハイテク株が指数を押し下げた。ただ、売り一巡後は下げ幅を縮小する動きも見せた。一方、出遅れていたバリュー株には物色が向かってTOPIXはプラス圏で推移、業種間で濃淡が出る形となった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、大塚HD＜4578＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ソニーG＜6758＞、東京海上＜8766＞、トヨタ自＜7203＞、中外薬＜4519＞、ベイカレント＜6532＞、豊田通商＜8015＞、三井物＜8031＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ、東エレク、キオクシアHD、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、ファナック<6954>、信越化<4063>、スクリーンHD<7735>、TDK<6762>、三井金属<5706>、住友電<5802>などの銘柄が下落。

業種別では、空運業、輸送用機器、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約500円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、村田製<6981>、フジクラ＜5803＞、太陽誘電<6976>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約81円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、大塚HD＜4578＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 69591.75(-883.21)

値上がり銘柄数 186(寄与度+847.57)

値下がり銘柄数 39(寄与度-1730.78)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 6101 101 81.26

＜9983＞ ファーストリテ 83540 830 66.78

＜6098＞ リクルートHD 11890 360 36.20

＜9766＞ コナミG 18400 925 31.01

＜4578＞ 大塚HD 11480 815 27.32

＜9433＞ KDDI 2718 63 25.34

＜4543＞ テルモ 2235.5 79 21.19

＜8766＞ 東京海上HD 7465 353 17.75

＜6758＞ ソニーG 3354 104 17.43

＜4519＞ 中外製薬 7432 151 15.19

＜7203＞ トヨタ自動車 2815 90.5 15.17

＜6532＞ ベイカレント 6727 439 14.72

＜8015＞ 豊田通商 6161 146 14.68

＜6971＞ 京セラ 3873 52 13.95

＜8031＞ 三井物産 4625 185 12.40

<6367> ダイキン工業 25160 365 12.24

<7267> ホンダ 1531 58.5 11.77

<4385> メルカリ 4268 339 11.36

<4307> 野村総合研究所 4889 338 11.33

<7832> バンナムHD 3945 106 10.66



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 29925 -2075 -500.82

＜8035＞ 東エレク 74600 -4200 -422.38

＜285A＞ キオクシアHD 78000 -10130 -237.70

＜4062＞ イビデン 23745 -2040 -136.77

<6981> 村田製作所 11060 -830 -66.78

＜5803＞ フジクラ 5515 -311 -62.55

<6976> 太陽誘電 21450 -1205 -40.39

<6146> ディスコ 78610 -5910 -39.62

<4063> 信越化 7090 -169 -28.33

<6920> レーザーテック 48690 -2100 -28.16

<7735> SCREEN 18655 -835 -22.39

<6954> ファナック 7304 -111 -18.60

<6762> TDK 3665 -35 -17.60

<5706> 三井金属鉱業 39210 -3950 -13.24

<5802> 住友電気工業 2739.5 -94.5 -12.67

<5801> 古河電気工業 4078 -273 -9.15

<2802> 味の素 6050 -125 -8.38

<6479> ミネベアミツミ 4783 -215 -7.21

<5333> NGK 7472 -188 -6.30

<6752> パナHD 4589 -181 -6.07《CS》