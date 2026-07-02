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日経平均は大幅に4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約500円分押し下げ

2026年7月2日 12:30

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記事提供元：フィスコ

*12:30JST 日経平均は大幅に4日ぶり反落、アドバンテストが1銘柄で約500円分押し下げ
2日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり186銘柄、値下がり39銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反落。883.21円安の69591.75円（出来高概算11億8852万株）で前場の取引を終えている。

7月1日の米国株式市場は反落。ダウ平均は13.96ドル安の52305.24ドル、ナスダックは173.69ポイント安の26040.03で取引を終了した。予想を下回る弱い経済指標を嫌気し、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォ―シュ新議長がインフレ鈍化を示唆すると、下げ止まった。しかし、ハイテクが重しとなったほか、雇用統計の発表を控えた手仕舞い売りに押され、終日軟調に推移した。

米株式市場の動向を横目に、2日の日経平均は435.07円安の70039.89円と反落して取引を開始した。主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が6.27％下落となるなか、東京市場でも半導体関連株を中心に売りが先行した。雇用統計を控えた手仕舞い売りも重荷となり、寄り付き後は東エレク＜8035＞やアドバンテ＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞など値がさハイテク株が指数を押し下げた。ただ、売り一巡後は下げ幅を縮小する動きも見せた。一方、出遅れていたバリュー株には物色が向かってTOPIXはプラス圏で推移、業種間で濃淡が出る形となった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、大塚HD＜4578＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞、ソニーG＜6758＞、東京海上＜8766＞、トヨタ自＜7203＞、中外薬＜4519＞、ベイカレント＜6532＞、豊田通商＜8015＞、三井物＜8031＞、京セラ＜6971＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ、東エレク、キオクシアHD、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>、ファナック<6954>、信越化<4063>、スクリーンHD<7735>、TDK<6762>、三井金属<5706>、住友電<5802>などの銘柄が下落。

業種別では、空運業、輸送用機器、保険業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、ガラス・土石製品などが下落した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約500円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、村田製<6981>、フジクラ＜5803＞、太陽誘電<6976>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約81円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、リクルートHD＜6098＞、コナミG＜9766＞、大塚HD＜4578＞、KDDI＜9433＞、テルモ＜4543＞などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　69591.75(-883.21)

値上がり銘柄数 186(寄与度+847.57)
値下がり銘柄数 39(寄与度-1730.78)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 6101　 101　 81.26
＜9983＞　ファーストリテ　　　 83540　 830　 66.78
＜6098＞　リクルートHD　　　　 11890　 360　 36.20
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18400　 925　 31.01
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 11480　 815　 27.32
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2718　 63　 25.34
＜4543＞　テルモ　　　　　　　2235.5　 79　 21.19
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 7465　 353　 17.75
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3354　 104　 17.43
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　7432　 151　 15.19
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　2815　 90.5　 15.17
＜6532＞　ベイカレント　　　　　6727　 439　 14.72
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6161　 146　 14.68
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　3873　 52　 13.95
＜8031＞　三井物産　　　　　　　4625　 185　 12.40
<6367>　ダイキン工業　　　　 25160　 365　 12.24
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1531　 58.5　 11.77
<4385>　メルカリ　　　　　　　4268　 339　 11.36
<4307>　野村総合研究所　　　　4889　 338　 11.33
<7832>　バンナムHD　　　　　 3945　 106　 10.66


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 29925　 -2075 -500.82
＜8035＞　東エレク　　　　　　 74600　 -4200 -422.38
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 78000　-10130 -237.70
＜4062＞　イビデン　　　　　　 23745　 -2040 -136.77
<6981>　村田製作所　　　　　 11060　 -830　-66.78
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5515　 -311　-62.55
<6976>　太陽誘電　　　　　　 21450　 -1205　-40.39
<6146>　ディスコ　　　　　　 78610　 -5910　-39.62
<4063>　信越化　　　　　　　　7090　 -169　-28.33
<6920>　レーザーテック　　　 48690　 -2100　-28.16
<7735>　SCREEN　　　　　18655　 -835　-22.39
<6954>　ファナック　　　　　　7304　 -111　-18.60
<6762>　TDK　　　　　　　　3665　 -35　-17.60
<5706>　三井金属鉱業　　　　 39210　 -3950　-13.24
<5802>　住友電気工業　　　　2739.5　 -94.5　-12.67
<5801>　古河電気工業　　　　　4078　 -273　 -9.15
<2802>　味の素　　　　　　　　6050　 -125　 -8.38
<6479>　ミネベアミツミ　　　　4783　 -215　 -7.21
<5333>　NGK　　　　　　　　7472　 -188　 -6.30
<6752>　パナHD　　　　　　　 4589　 -181　 -6.07《CS》

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