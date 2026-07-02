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三機サービス メンテナンス×工事の二刀流エンジニアを育成 本社内に研修施設「コンビニ工事ラボ」を設置
記事提供元：フィスコ
*11:59JST 三機サービス---メンテナンス×工事の二刀流エンジニアを育成 本社内に研修施設「コンビニ工事ラボ」を設置
三機サービス＜6044＞は1日、同社の「内製工事研修」について発表した。
同社は2026年度から姫路本社内に研修施設「コンビニ工事ラボ」を設置し、未経験者から学べる「内製工事研修」を実施している。積極的に人財育成に取り組み人財価値の最大化を図るとともに、内製化による収益性の向上、事業拡大に取り組んでいる。
同社はこれまで、大学の文系専攻や他職種経験者などエンジニア未経験者を採用し、空調設備のメンテナンスを担うメンテナンスエンジニアを育成する研修を積極的に実施してきた。それに加え、今年度からは、空調設備の入替工事などを行う工事エンジニアを育成する研修も積極的に実施している。具体的には、姫路本社内に研修施設「コンビニ工事ラボ」を設置し、工事未経験者からでも学べる「内製工事研修」を実施している。
空調設備の入替工事などを行う工事エンジニアは、高齢化などの要因により人手不足が深刻な状況が続いている。社内のメンテナンスエンジニアのスキルアップとして「内製工事研修」を実施し、工事未経験から工事エンジニアを育成することで人財価値の最大化を図るとともに、内製化による収益性の向上、事業拡大に取り組んでいる。
同社は「空間インフラのもっと快適・ずっと安心を提供すること」をビジョンに掲げ、業務用空調設備のメンテナンスを中心に、設計・施工・保守管理も手掛け、一気通貫なサービスを顧客に提供している。また、今年度から中期経営計画として「人の三機」を掲げ、人財育成に積極的に投資を行っている。《KT》
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