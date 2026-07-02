HSBC、下半期・米株式市場の逆回転リスクに警鐘―AI株・ドル高・欧州株が焦点に

米株式市場が最高値を更新する中、HSBCは新たなリポートで投資家が「ペイントレード（pain trade）」と呼ばれる市場コンセンサスの急激な巻き戻しリスクを見落としている可能性があると警告した。ほとんどの投資家が織り込んでいないシナリオから市場の大きな変動が到来しうると同行は指摘する。

HSBCは新たなリポートの中で、市場はいわゆる「ペイントレード」に対してますます脆弱になっていると指摘した。ペイントレードとは、大勢のコンセンサスに反する予想外の相場変動のことで、投資家が混み合ったポジションを急いで解消することを余儀なくされる現象だ。同行は、誰もが想定するリスクではなく、現時点で市場がほとんど価格に織り込んでいないシナリオこそが最大の相場変動をもたらしうると論じている。

ペイントレードの概念は単純だ。大多数の投資家が同一の経済見通しを共有しているとき、予想外の展開が生じれば、株・債券・通貨にまたがる価格変動を増幅させながら、ポートフォリオの組み替えへの殺到を招きかねない。

HSBCが示す最も意外性の高い見方の一つは人工知能（AI）に関するものだ。企業がデータセンターやコンピューティングインフラへの巨額支出を正当化できるかを疑問視する投資家が増え、AIへの懐疑論が高まっているにもかかわらず、同行はAI関連株が引き続きアウトパフォームを続けることこそが「本当のサプライズ」になりうると見ている。

「AI分野の取引は今後数カ月、弱気のナラティブに足を引っ張られる見通しだ」と同行はリポートに記した。ただ同行は、AIブームをけん引する多くの企業の2026年通年の利益成長見通しが、2025年第2四半期までに報告された力強い前年同期比の伸びを下回る水準にとどまっていることにも注目した。

この低めのハードルが、決算が予想を上回った場合の上振れサプライズの余地を生む可能性がある。「AIに対するナラティブが綻びを探し続ける中でも、下半期におけるペイントレードはAIの継続的な強さと上振れサプライズという形をとりうる」とHSBCは述べた。

同行はまた、米市場がグローバル株式市場における優位性を維持し続けるという広く共有された見方にも異議を唱えた。AI関連企業の集中度が低いために米国株に対して総じて出遅れてきた欧州株は、割高なテクノロジー株からの資金ローテーションが始まれば、アウトパフォームする可能性があるという。

為替市場もまた別のサプライズをもたらすかもしれない。HSBCは、米連邦準備制度理事会（FRB）がいずれ利下げに踏み切るとの見方からドル安ポジションを積み上げてきた投資家を驚かせる形で、米ドルが「爆発的」と表現した急騰を演じると予想している。

同行がその根拠として挙げたのは、6月に示されたFRBのよりタカ派的なトーンであり、これによって短期米国債利回りは上昇した。政策当局者が市場の現在の予想以上に長期にわたって高金利を維持する姿勢、またはより積極的な金融引き締めを示唆した場合、ドルは急激に強まりうる。「ドル高は痛みを伴うが、外国為替市場における『ペイントレード』はドル一段高というより爆発的な局面として現れると見ている」とHSBCは述べた。

債券市場もインフレリスクを過小評価している可能性がある。同行は、中東の不安定情勢に伴う原油価格の急騰が総合・コア双方のインフレを高止まりさせ、多くの投資家が現在想定するフラット化ではなく、米国債のイールドカーブのスティープ化をもたらしうると警告した。「FRBの二大責務（物価安定と雇用最大化）に対するリスクの変化と、将来の金利予想の歪みは、市場が主として国債カーブのフラット化を懸念していることをますます反映していると考える」とHSBCは述べた。

HSBCが挙げる潜在的サプライズのリストは新興国市場で締めくくられる。現在、大多数の投資家は、根強いインフレとの戦いおよびドル高への対応から、新興国が比較的高い政策金利を維持すると予想している。しかしHSBCは、インフレ圧力が予想以上に早期に和らいだ場合、新興国の債券利回り低下こそが予想外の展開になりうると見ている。

「言い換えれば、投資家はインフレ圧力の長期化、限定的な金融緩和、そしてドル高を背景としたローカル金利の継続的なアンダーパフォームに対してポジションを積み上げているようだ」とリポートは述べている。