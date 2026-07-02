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シュッピン 今後のガバナンス強化および再発防止策
記事提供元：フィスコ
*11:26JST シュッピン---今後のガバナンス強化および再発防止策
シュッピン＜3179＞は6月24日付、2026年5月21日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」において、前代表取締役社長執行役員CEO（以下「前代表」）による不適切な言動（ハラスメント行為）が認められたこと、ならびにこれに伴う経営体制の刷新及び再発防止策の検討について公表した。
これは同社において、役職員に対する威圧的な言動や人格を否定するような発言、また優越的な地位を背景とした不適切な人事権の示唆など、パワーハラスメントに該当する行為が複数確認されたためである。
同社経営陣は、取締役会および監査役会による牽制機能が働かなかった事実を含め、今回の事態を厳しく受け止めており、コーポレートガバナンス体制と組織風土を根本から刷新すべく、「組織風土改革」「パワーハラスメントの防止」「コーポレートガバナンスの強化」「人事評価プロセスの適正化」「経営トップへの権限集中の防止」の5つの項目を軸に具体的な再発防止策として策定した。
今後は、さらなるガバナンス強化に向けて、これまでの会議体の運営状況や、社内外の取締役・監査役の意識・行動面も含めたガバナンス全体の追加調査を行い、その結果に基づき更なる対応を検討していく方針である。《KT》
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