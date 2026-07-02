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シュッピン 2026年4月度月次情報および6月度月次情報の開示
記事提供元：フィスコ
*11:24JST シュッピン---2026年4月度月次情報および6月度月次情報の開示
シュッピン＜3179＞は6月24日、2026年4月度月次情報を発表した。
2026年4月度の売上高は前年同月比82.9％の33.79億円、うちEC売上高は前年同月比64.9％の21.99億円、Web会員数は前月比2,811人増の789,132人。
主軸のカメラ事業、時計事業ともに引き続き免税が堅調に推移した一方で、2026年4月1日の基幹システムのリプレイスに伴い、4月度はリプレイス当初の自社ECサイトの約2日間の停止に加え、約2週間にわたり通常営業が制限された。また、一部の国内モール（楽天市場、Yahoo!ショッピング）への出店停止の影響もあり、EC売上高が減少、結果として全体の売上高は前年を下回って軟調に推移した。新規Ｗｅｂ会員数は、引き続き堅調に推移している。
なお、2026年6月度月次情報の開示については、2026年5月度月次情報と同様、見送ることとした。決算短信については、開示に向けた準備を進めており、予定どおり開示する見込み。《KT》
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