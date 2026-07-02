*11:22JST TalentX---積水化学がMyTalent Platform導入し持続可能採用基盤構築

TalentX＜330A＞は1日、AIネイティブ採用プラットフォーム「MyTalent Platform」内の採用CRM「MyTalent CRM」が積水化学工業＜4204＞に導入されたと発表した。

積水化学工業は既にリファラル採用サービス「MyTalent Refer（MyRefer）」を導入しており、今回のCRM導入と組み合わせることで、潜在候補者との中長期的な関係性を一元的に管理・可視化し、採用活動を単発型から継続的な資産形成型へ転換する体制構築を進める。

MyTalent Platformは、企業のタレントアクイジションを支援する日本初のAIネイティブ統合型プラットフォームであり、候補者データを経営資産へ転換する採用CRMを基盤として、タレントプール管理、ブランディング、リファラル採用、候補者管理機能を統合している。AIが候補者の行動履歴をもとに転職意向度を可視化し、最適なタイミングで求人やコンテンツをレコメンドするほか、スカウト文面の生成や配信プロセスも自動化することで、人材紹介や求人広告など外部サービスへの依存を抑え、自社データを活用した持続的な人材獲得を可能とする仕組みとなっている。《KT》