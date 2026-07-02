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出来高変化率ランキング（10時台）～クオンタムS、ピクセラなどがランクイン
*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～クオンタムS、ピクセラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月2日 10:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2338＞ クオンタムS 3266100 24709.56 306.76% 0.2347%
＜6731＞ ピクセラ 1273300 44238.52 175.92% 0.1442%
＜6634＞ JNG 1653300 36834.26 124.5% 0.0967%
＜4293＞ セプテーニHD 1281200 216417.9 105.92% 0.0615%
＜1698＞ 上場配当 47252 60103.283 102.14% 0.0133%
＜5027＞ AnyMind 461700 89238.6 99.31% 0.1302%
＜315A＞ GX銀高配 125120 92922.649 93.91% 0.0156%
＜6363＞ 酉島製 384300 474884.16 93.38% 0.0531%
＜4840＞ トライアイズ 88700 28092.72 92.56% 0.1133%
＜4594＞ ブライトパス 1725100 36224.02 90.25% 0.0652%
＜7187＞ ジェイリース 115700 57546.62 89.73% 0.0151%
＜1629＞ NF商社卸 2977400 370607.672 74.32% 0.0287%
＜6522＞ アスタリスク 3778300 2774131.52 70.04% 0.2564%
＜8203＞ MrMaxHD 200200 72740.2 64.08% 0.0132%
＜5410＞ 合同鉄 147200 215889.56 62.88% 0.018%
＜8818＞ 京阪神ビ 410800 223897.88 61.61% 0.0224%
＜338A＞ Zenmu 68200 79647.04 61.54% 0.0734%
＜5574＞ ABEJA 117900 129792.46 59.83% 0.0171%
＜1494＞ One高配 1742 42924.32 57.78% 0.0095%
＜2637＞ GXクリーン日 27912 47816.149 51.22% -0.0284%
<500A> TOブックス 8200 14877.34 46.76% -0.0062%
<2641> GXGリーダー 8731 21575.517 44.91% 0.0192%
<2556> OneJリート 47130 55305.821 41.8% -0.0085%
<1369> One225 14406 624784.36 40.41% -0.0152%
<8894> REVOLUTI 5685400 96082.18 39.85% 0.1923%
<215A> タイミー 2227200 2546384.8 37.88% 0.1144%
<9201> JAL 3813100 7734245.35 37.54% 0.069%
<1473> Oneトピクス 37840 91786.526 37.19% 0.0012%
<1593> MXS400 1811 42665.348 35.74% 0.0042%
<2084> 日本高配 18805 45864.295 33.98% 0.0029%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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