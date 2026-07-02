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出来高変化率ランキング（10時台）～クオンタムS、ピクセラなどがランクイン

2026年7月2日 10:39

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記事提供元：フィスコ

*10:39JST 出来高変化率ランキング（10時台）～クオンタムS、ピクセラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月2日　10:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2338＞ クオンタムS　　　 3266100 　24709.56　 306.76% 0.2347%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　1273300 　44238.52　 175.92% 0.1442%
＜6634＞ JNG　　　　　　　1653300 　36834.26　 124.5% 0.0967%
＜4293＞ セプテーニHD　　　1281200 　216417.9　 105.92% 0.0615%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　47252 　60103.283　 102.14% 0.0133%
＜5027＞ AnyMind　　　461700 　89238.6　 99.31% 0.1302%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　125120 　92922.649　 93.91% 0.0156%
＜6363＞ 酉島製　　　　　　　384300 　474884.16　 93.38% 0.0531%
＜4840＞ トライアイズ　　　　88700 　28092.72　 92.56% 0.1133%
＜4594＞ ブライトパス　　　　1725100 　36224.02　 90.25% 0.0652%
＜7187＞ ジェイリース　　　　115700 　57546.62　 89.73% 0.0151%
＜1629＞ NF商社卸　　　　　2977400 　370607.672　 74.32% 0.0287%
＜6522＞ アスタリスク　　　　3778300 　2774131.52　 70.04% 0.2564%
＜8203＞ MrMaxHD　　　200200 　72740.2　 64.08% 0.0132%
＜5410＞ 合同鉄　　　　　　　147200 　215889.56　 62.88% 0.018%
＜8818＞ 京阪神ビ　　　　　　410800 　223897.88　 61.61% 0.0224%
＜338A＞ Zenmu　　　　　68200 　79647.04　 61.54% 0.0734%
＜5574＞ ABEJA　　　　　117900 　129792.46　 59.83% 0.0171%
＜1494＞ One高配　　　　　1742 　42924.32　 57.78% 0.0095%
＜2637＞ GXクリーン日　　　27912 　47816.149　 51.22% -0.0284%
<500A> TOブックス　　　　8200 　14877.34　 46.76% -0.0062%
<2641> GXGリーダー　　　8731 　21575.517　 44.91% 0.0192%
<2556> OneJリート　　　47130 　55305.821　 41.8% -0.0085%
<1369> One225　　　　14406 　624784.36　 40.41% -0.0152%
<8894> REVOLUTI　　5685400 　96082.18　 39.85% 0.1923%
<215A> タイミー　　　　　　2227200 　2546384.8　 37.88% 0.1144%
<9201> JAL　　　　　　　3813100 　7734245.35　 37.54% 0.069%
<1473> Oneトピクス　　　37840 　91786.526　 37.19% 0.0012%
<1593> MXS400　　　　1811 　42665.348　 35.74% 0.0042%
<2084> 日本高配　　　　　　18805 　45864.295　 33.98% 0.0029%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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