*10:16JST unerry---執行役員体制を刷新、新CFOを選任

unerry＜5034＞は1日、2026年6月30日開催の取締役会において、グループ連結での経営体制への移行と今後の組織拡大を見据え、各領域における執行責任の明確化と迅速な施策立案・意思決定の実現を目的とした執行役員人事を決議したと発表した。

異動日は2026年7月1日で、執行役員およびCFO(チーフファイナンシャルオフィサー)の体制を刷新する。今回の役員体制の見直しは、連結グループ経営の高度化や子会社PMIの推進に対応するための組織体制強化の一環である。

新たな執行役員人事では、斎藤泰志氏が取締役執行役員CFOから取締役執行役員へ異動するほか、倉岡なぎさ氏がコーポレート部General Managerから新たに執行役員CFOに就任する。また、一枝悟史氏がサービス企画開発General Managerから執行役員に、酒田理人氏がCEOオフィスGeneral Managerから執行役員にそれぞれ新任される。

倉岡氏は、プライム上場企業において経営戦略、経営管理、資本政策、IRを中心とした業務を主導したほか、M&AやPMI、グループ会社経営に関する実務経験を有する。同社は、その知見と経験を活かし、財務・経営管理機能の高度化や資本政策、IRの強化を通じて、グループ全体の持続的成長と企業価値向上を進めるとしている。なお、現CFOの斎藤泰志氏は、2026年9月開催予定の定時株主総会終結時をもって任期満了に伴い退任する予定である。《KT》