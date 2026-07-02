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FCE 原田教育研究所と基本業務提携を締結
記事提供元：フィスコ
*10:07JST FCE---原田教育研究所と基本業務提携を締結
FCE＜9564＞は1日、原田教育研究所（本社：大阪府大阪市）と部活動の民間移行が進む中で生じる教育的課題の解決に向けて、基本業務提携を締結したことを発表した。両社は今後、学校・教育委員会・民間支援団体と連携しながら、部活動における生徒の成長を支える取り組みを推進する。原田教育研究所は、企業・学校・部活動の「目標達成力」と「人間力」の向上を支援する事業を展開している。
両社は原田教育研究所が開発した「部活動マネジメント」の知見・ノウハウと、FCEが持つ中学校・高等学校・教育委員会に向けた教育事業の実績・支援力を組み合わせ、部活動マネジメントアセスメント（生徒向けアンケート／商品名「BUKATSU」）を展開する予定である。サービスの主な内容は、部活動マネジメントアセスメント（生徒向けアンケート）の実施、アセスメント結果のフィードバックレポート提供であり、指導者向け講習会の実施および資格付与制度の構築も検討している。
同社は今後、このサービスの提供を通じて、部活動が持つ本来の教育的価値を守り、生徒の人間的成長を最大化できる環境づくりを全国規模で推進する。《KT》
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