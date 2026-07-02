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出来高変化率ランキング（9時台）～ペルセウス、クオンタムSなどがランクイン
*10:05JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ペルセウス、クオンタムSなどがランクイン
ペルセウス＜4882＞がランクイン（9時38分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、真性多血症の第1相臨床試験に参加した患者を対象とした臨床研究結果を発表した。PPMX-T003が投与された6例中4例で、投与終了後17ヶ月以上の瀉血不要期間が確認された。今後の事業展開等を通じて中長期的に同社の企業価値向上に寄与することが期待されるとしている。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月2日 9:38 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2338＞ クオンタムS 1882700 24709.56 255.12% 0.3739%
＜1698＞ 上場配当 46553 60103.283 100.33% 0.0111%
＜6634＞ JNG 1286200 36834.26 94.72% 0.1451%
＜4293＞ セプテーニHD 1167800 216417.9 94.37% 0.0615%
＜7187＞ ジェイリース 113000 57546.62 86.93% 0.0158%
＜5027＞ AnyMind 388400 89238.6 78.65% 0.1412%
＜4594＞ ブライトパス 1485100 36224.02 73.02% 0.0869%
＜6363＞ 酉島製 317900 474884.16 71.1% 0.063%
＜1629＞ NF商社卸 2834120 370607.672 68.75% 0.0266%
＜8203＞ MrMaxHD 196300 72740.2 61.89% 0.0172%
＜1494＞ One高配 1736 42924.32 57.41% 0.0053%
＜8818＞ 京阪神ビ 392300 223897.88 56.5% 0.0186%
＜315A＞ GX銀高配 88160 92922.649 54.21% 0.0156%
＜6522＞ アスタリスク 2910200 2774131.52 39.56% 0.2211%
＜500A＞ TOブックス 7600 14877.34 39.02% 0.0024%
＜6731＞ ピクセラ 402800 44238.52 36.57% 0.1153%
＜1593＞ MXS400 1786 42665.3479999999 34.37% 0.005%
＜5410＞ 合同鉄 111800 215889.56 33.93% 0.0117%
＜2637＞ GXクリーン日 22908 47816.149 31.24% -0.0304%
<3031> ラクーンHD 108100 47787.6 23.45% 0.0207%
<2084> 日本高配 16162 45864.295 19.64% 0.0016%
<4651> サニックスHD 187400 44286.7 18.35% 0.0263%
<2556> OneJリート 36560 55305.821 17.4% -0.0106%
<338A> Zenmu 43600 79647.04 15.56% 0.1053%
<1311> NFTPX30 22601 35837.23 13.06% 0.0156%
<215A> タイミー 1641300 2546384.8 8.99% 0.0907%
<438A> インフキュリオン 101500 69483.84 7.98% 0.0833%
<9201> JAL 2756900 7734245.35 7.3% 0.0644%
＜4882＞ ペルセウス 887500 429546.7 6.23% 0%
<4168> ヤプリ 65200 44811.4 5.97% 0.0286%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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