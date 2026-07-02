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出来高変化率ランキング（9時台）～ペルセウス、クオンタムSなどがランクイン

2026年7月2日 10:05

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記事提供元：フィスコ

*10:05JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ペルセウス、クオンタムSなどがランクイン
ペルセウス＜4882＞がランクイン（9時38分時点）。一時大幅高。前日取引終了後に、真性多血症の第1相臨床試験に参加した患者を対象とした臨床研究結果を発表した。PPMX-T003が投与された6例中4例で、投与終了後17ヶ月以上の瀉血不要期間が確認された。今後の事業展開等を通じて中長期的に同社の企業価値向上に寄与することが期待されるとしている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[7月2日　9:38　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2338＞ クオンタムS　　　 1882700 　24709.56　 255.12% 0.3739%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　46553 　60103.283　 100.33% 0.0111%
＜6634＞ JNG　　　　　　　1286200 　36834.26　 94.72% 0.1451%
＜4293＞ セプテーニHD　　　1167800 　216417.9　 94.37% 0.0615%
＜7187＞ ジェイリース　　　　113000 　57546.62　 86.93% 0.0158%
＜5027＞ AnyMind　　　388400 　89238.6　 78.65% 0.1412%
＜4594＞ ブライトパス　　　　1485100 　36224.02　 73.02% 0.0869%
＜6363＞ 酉島製　　　　　　　317900 　474884.16　 71.1% 0.063%
＜1629＞ NF商社卸　　　　　2834120 　370607.672　 68.75% 0.0266%
＜8203＞ MrMaxHD　　　196300 　72740.2　 61.89% 0.0172%
＜1494＞ One高配　　　　　1736 　42924.32　 57.41% 0.0053%
＜8818＞ 京阪神ビ　　　　　　392300 　223897.88　 56.5% 0.0186%
＜315A＞ GX銀高配　　　　　88160 　92922.649　 54.21% 0.0156%
＜6522＞ アスタリスク　　　　2910200 　2774131.52　 39.56% 0.2211%
＜500A＞ TOブックス　　　　7600 　14877.34　 39.02% 0.0024%
＜6731＞ ピクセラ　　　　　　402800 　44238.52　 36.57% 0.1153%
＜1593＞ MXS400　　　　1786 　42665.3479999999　 34.37% 0.005%
＜5410＞ 合同鉄　　　　　　　111800 　215889.56　 33.93% 0.0117%
＜2637＞ GXクリーン日　　　22908 　47816.149　 31.24% -0.0304%
<3031> ラクーンHD　　　　108100 　47787.6　 23.45% 0.0207%
<2084> 日本高配　　　　　　16162 　45864.295　 19.64% 0.0016%
<4651> サニックスHD　　　187400 　44286.7　 18.35% 0.0263%
<2556> OneJリート　　　36560 　55305.821　 17.4% -0.0106%
<338A> Zenmu　　　　　43600 　79647.04　 15.56% 0.1053%
<1311> NFTPX30　　　22601 　35837.23　 13.06% 0.0156%
<215A> タイミー　　　　　　1641300 　2546384.8　 8.99% 0.0907%
<438A> インフキュリオン　　101500 　69483.84　 7.98% 0.0833%
<9201> JAL　　　　　　　2756900 　7734245.35　 7.3% 0.0644%
＜4882＞ ペルセウス　　　　　887500 　429546.7　 6.23% 0%
<4168> ヤプリ　　　　　　　65200 　44811.4　 5.97% 0.0286%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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