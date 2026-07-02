*09:52JST ダイコク電機---固定資産「都ホテル 岐阜長良川」を取得

ダイコク電機＜6430＞は30日、岐阜県岐阜市長良福光に所在する「都ホテル 岐阜長良川」のホテル建物および附属設備等の固定資産を取得することを発表した。

本件取得対象は鉄筋コンクリート造地上11階地下1階、客室数192室、敷地面積34,030.53平方メートルのホテルであり、取得後も近鉄・都ホテルズによる運営を継続する予定である。

同社は中期経営計画の2030ビジョンにおいて観光事業を成長領域の一つに位置付けており、パチンコ業界で培ったAIやIoT、映像・音響・インタラクティブ技術を活用し、新たなエンターテインメント体験の創出を目指している。

本件は観光事業における収益基盤の構築を目的とした取り組みであり、既存のブランド価値や顧客基盤を維持しつつ、グループのシステム構築力やソリューション力を活用することで付加価値の創出を図る。

取得先は国内特定目的会社で、取得価額は非開示とされているが第三者による不動産鑑定評価等を参考に適正性を確認している。取得資金は自己資金を予定しており、引渡期日は2026年07月31日となる。《KT》