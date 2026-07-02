*09:50JST テリロジーHD---IGLOOOが世界最大級のコミュニティプラットフォーム「Reddit」公式広告パートナー認定取得

テリロジーホールディングス＜5133＞は1日、グループ会社で欧米豪・中東向けインバウンドマーケティングを手がけるIGLOOO（イグルー）が、世界最大級のコミュニティプラットフォームReddit（レディット）が認定する「Sales Partner Badge」を取得したと発表した。

Redditは世界5億人超のユーザーを有するオンラインコミュニティプラットフォームで、旅行やグルメ、テクノロジー、アニメ、ゲーム、金融など数十万のSubredditが存在する。

近年は検索エンジンや生成AIの参照情報源としても注目されており、SEOやAIO（AI検索最適化）の観点でも存在感が高まっている。従来の海外向け観光プロモーションが検索広告やSNS広告を中心とした認知拡大施策であったのに対し、近年は旅行者が公式情報だけでなく、実際の体験談や第三者評価を重視する傾向が強まっている。

Reddit上では日本旅行に関するコミュニティも多数存在し、訪日旅行の情報収集や旅程検討の場として活用されている。イグルーは今後、Redditを活用した海外向けプロモーションを強化し、欧米圏を中心とした購買や旅行先選定への影響力を活かすことで、日本の地域・観光資源の発信および越境ECを含む日本企業の海外展開支援を推進する方針である。《KT》