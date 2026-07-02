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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1555円安の69695円
*08:59JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1555円安の69695円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル162.53円換算）で、東京エレク＜8031＞、ファナック＜6902＞、ディスコ＜6146＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1555円安の69695円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は13.96ドル安の52305.24ドル、ナスダックは173.69ポイント安の26040.03で取引を終了した。予想を下回る弱い経済指標を嫌気し、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォ―シュ新議長がインフレ鈍化を示唆すると、下げ止まった。しかし、ハイテクが重しとなったほか、雇用統計の発表を控えた手仕舞い売りに押され、終日軟調に推移し、終了。
1日のニューヨーク外為市場でドル・円は162円77銭から162円30銭まで下落し、162円60銭で引けた。米6月ADP雇用統計や6月ISM製造業景況指数が予想を下回りドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1362ドルへ下落後、1.1412ドルまで上昇し、1.1378ドルで引けた。
NY原油先物8月限は続落（NYMEX原油8月限終値：68.08 ↓1.42）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比－1.42ドル（－2.04％）の68.08ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（1日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 13.00 4226 558 1
5.21
「ADR下落率上位5銘柄」（1日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.44 930 -922 -4
9.78
6594 (NJDCY) 日本電産 3.00 1950 -797 -2
9.01
6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 78014 -6506 -
7.70
8031 (MITSY) 東京エレク 226.00 73464 -5336 -
6.77
6762 (TTDKY) アドバンテスト 185.00 30068 -1932 -
6.04
■そのたADR（1日）
7203 (TM.N) アイシン精機 12.89 0.00 2095 -94.
5
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 7.62 0.17 6192 7
2
8035 (TOELY) 住友商事 38.96 0.67 6332 7
0
6758 (SONY.N) TDK 22.47 0.11 3652 -4
8
9432 (NTTYY) KDDI 16.35 -0.49 2657
2
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.82 -0.02 917 -14.
1
6501 (HTHIY) 日立製作所 27.44 -0.21 4460 -3
6
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.71 -1.11 5757 -24
3
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.41 5009 30
4
4063 (SHECY) 信越化学工業 22.17 0.50 7207 -5
2
8001 (ITOCY) 丸紅 294.11 3.43 4780 11
2
8316 (SMFG.N) みずほFG 9.80 0.21 7964 15
0
8031 (MITSY) 東京エレク 226.00 -17.01 73464 -533
6
6098 (RCRUY) リクルートHD 14.00 0.00 11377 -15
3
4568 (DSNKY) 第一三共 15.98 -0.19 2597 18.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.39 0.15 2402 13
2
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 11.44 0.04 930 -92
2
8766 (TKOMY) 三井不動産 27.40 -0.40 1484
5
7267 (HMC.N) スズキ 49.37 0.96 2006 15.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.42 0.04 5988 1
3
6902 (DNZOY) ファナック 22.44 -0.44 7294 -12
1
4519 (CHGCY) 中外製薬 22.30 -0.78 7249 -3
2
4661 (OLCLY) オリエンランド 15.10 -0.18 2454 4
2
8411 (MFG.N) オリックス 38.40 0.36 6241 4
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 15.23 -0.01 24753 -4
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.95 -0.07 5185 3
5
7741 (HOCPY) キヤノン 25.72 0.07 4180 3
4
6503 (MIELY) 三菱電機 74.31 1.16 6039
5
6981 (MRAAY) 日東電工 19.57 -0.07 3181 -1
2
7751 (CAJPY) 任天堂 10.75 0.27 6989
9
6273 (SMCAY) SMC 23.19 0.95 75381 19
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 3.83 0.11 311 7.
3
6146 (DSCSY) ディスコ 48.00 -4.40 78014 -650
6
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.04 0.05 1957
9
8053 (SSUMY) 三菱商事 26.87 0.06 4367 2
3
6702 (FJTSY) 富士通 20.25 0.38 3291 5
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.49 -0.03 3410
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 13.30 0.00 2162 -6.
5
8002 (MARUY) 三井物産 559.05 5.28 4543 10
3
6723 (RNECY) ルネサス 15.36 0.00 4993 -13
0
6954 (FANUY) 京セラ 23.46 0.91 3813 -
8
8725 (MSADY) 第一生命HD 22.33 0.48 1815 2
4
8801 (MTSFY) 三菱地所 24.60 -1.02 3998 1
8
6301 (KMTUY) 小松製作所 38.43 -0.60 6246 -1
3
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.64 -0.05 3459 -
7
6594 (NJDCY) 日本電産 3.00 -1.01 1950 -79
7
6857 (ATEYY) シスメックス 8.98 -0.03 1460 -
9
4543 (TRUMY) テルモ 13.21 -0.46 2147 -9.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 10.09 0.15 1640 8.
5
（時価総額上位50位、1ドル162.53円換
算）《AN》
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