Zenken、三十三銀行と業務提携、海外人材紹介で地域企業の人手不足解消へ

■三重・愛知を中心とする顧客企業に人材紹介・定着支援・日本語教育を提供

Zenken<7371>(東証グロース)は7月1日、三十三銀行と海外人材等の紹介サービス等における業務提携契約を締結したと発表した。海外エンジニア人材や特定技能人材の紹介・定着支援、日本語教育サービスを、三十三銀行の顧客企業に提供する。

同社は、インド南部ベンガルールを中心にエンジニア人材の育成・紹介を進め、インドやインドネシアでは介護分野の特定技能外国人の紹介も展開している。2024年8月以降は、宿泊施設向けや飲食店向けにも紹介可能分野の拡大を進めてきた。

三十三銀行は三十三フィナンシャルグループ<7322>(東証プライム)の100%出資子会社で、三重県・愛知県を中心に広範な店舗網を持つ。Zenkenは同提携を通じ、地域企業の人手不足解消と海外人材セグメントの成長加速を図る。中期経営計画『Road to 250』では、2030年6月期に売上高130億円、営業利益30億円、時価総額250億円を掲げている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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