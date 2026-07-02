クラダシ、群馬の中村商事を子会社化、酒・飲料の調達網とリアル店舗を獲得

■2026年3月期売上高26億800万円の酒類等販売事業を取り込み、仕入れ機能を強化

クラダシ<5884>(東証グロース)は7月1日、有限会社中村商事が営む酒類等販売事業を新設分割により承継する新設会社、株式会社中村商事の全株式を取得し、子会社化すると発表した。同日開催の取締役会で決議し、株式譲渡契約を締結、株式譲渡も同日実行した。

同社はフードロス削減を目指すソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を展開している。2024年8月に公表した中期経営計画では、「みんなトクするフードロス削減のインフラに」をテーマに、EC事業の拡大、サプライチェーンにおける機能拡張、新規事業(M&A含む)を成長戦略の柱に掲げる。

中村商事は1980年創業で、群馬県館林市を拠点に酒・飲料を中心とした小売事業を手がける。承継対象事業の2026年3月期売上高は26億800万円。クラダシは酒・飲料分野の調達網、北関東を中心とするリアル店舗と顧客基盤を獲得し、商品カテゴリー拡充と仕入れ機能強化、販売チャネル多様化につなげる考えだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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