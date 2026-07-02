ビースタイルHD、正社員採用支援「しゅふJOBエージェント」を開始

■人手不足と家庭両立ニーズを背景に、正社員採用支援を強化

ビースタイルホールディングス<302A>(東証グロース)は7月1日、連結子会社のビースタイルスマートキャリアが新サービス「しゅふJOBエージェント」の提供を開始したと発表した。同社グループは派遣事業を祖業とし、求人メディア事業や人材紹介事業、DX事業を展開している。

人手不足が続くなか、企業側では正社員採用への相談・要望が増える一方、求職者側でも家庭との両立を図りながら正社員で働きたいニーズが広がっている。同サービスは、正社員採用を希望する企業と正社員として働きたい求職者をつなぐ仕組みとなる。

ビースタイルスマートキャリアが企業の人物像や勤務条件など採用要件をヒアリングし、ビースタイルメディアが運営する求人媒体「しゅふJOB」に求人を掲載する。応募者の中から要件に合う候補者をマッチングし企業へ紹介する。2026年8月31日までに同サービスを通じて正社員の内定を出した企業を対象に、紹介手数料を内定者1名につき50万円(税別)とするキャンペーンも実施する。連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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