*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2インテグループ、東京ボード工業、エイチエムコムなど

銘柄名<コード>1日終値⇒前日比

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1486 -161

特に材料もなく需給要因か。

KLab＜3656＞ 194 -16

安値更新で見切り売り優勢。

古河電気工業＜5801＞ 4351 -379

大手電線株は総じて売り優勢に。

サンウェルズ＜9229＞ 148 -6

直近リバウンドも戻り売りに押される。

ニッコンHD＜9072＞ 5482 -416

一部月刊紙報道を嫌気。

川崎重工業＜7012＞ 2698.5 -224

ファイナンス実施で最終調整と報じられる。

スター・マイカ・ホールディングス＜2975＞ 1445 -164

好決算発表もサプライズ乏しく出尽くし感先行。

テスホールディングス＜5074＞ 872 -60

リバウンド一巡後は手じまい売り優勢で。

ペプチドリーム＜4587＞ 1008 -56.5

目先のリバウンドにも一巡感。

サッポロHD＜2501＞ 1872 -158

高値圏での上値の重さ意識も。

SHIFT＜3697＞ 638.5 -35.5

ゴールドマン・サックス証券では新規「中立」判断。

フジクラ＜5803＞ 5826 -412

1日は電線株に売りが優勢で。

シャープ＜6753＞ 636.2 -15.1

戻り売りなど需給要因中心。

ニトリHD＜9843＞ 2310 -104.5

円安の進行をマイナス視続く。

スカパーJSAT＜9412＞ 2552 -125

特に材料もなく戻り売り優勢。

JX金属＜5016＞ 4219 -179

AI関連の一角にはさえない動きも目立つ。

TONE＜5967＞ 496 +80

収益予想・配当計画を上方修正。

東京ボード工業＜7815＞ 491 +105

固定資産売却益の計上発表を引き続き材料視。

ReYuu＜9425＞ 215 +50

蓄電池設備及び土地に係る権利取得を30日発表しているが。

太洋物産＜9941＞ 1131 -158

30日は長い上ヒゲ残して伸び悩む。

ブシロード<7803> 294 +17

発行済株式数の5.89％上限の自社株買い発表。

インテグループ<192A> 1366 +142

27年5月期営業利益は前期比2.5倍予想。

ペットゴー<7140> 824 -150

西武HD<9024>子会社との資本業務提携で30日ストップ高。1日は反動安。

クラダシ<5884> 543 +18

グリーンエナ<1436>と系統用蓄電所の開発・運用で基本合意。

ジーネクスト<4179> 542 -58

30日ストップ高の反動安。

マイクロ波化学<9227> 940 +33

カナダ企業・三井物産とリチウムの原料となるスポジュミン鉱石への

「マイクロ波か焼技術」の適用などで覚書（MOU）。

TWOST<7352> 371 -79

30日高値でひとまず達成感。

エイチエムコム<265A> 796 +100

引き続き四国電力<9507>への異常音検知AIソリューション提供が手掛かり。

インフォメティス<281A> 628 -42

200日線や25日線を下回り手仕舞い売り。

Amazia<4424> 235 +30

26年9月期純損益予想を上方修正。経産省の補助金事業に採択。《CS》