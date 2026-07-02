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前日に動いた銘柄 part2インテグループ、東京ボード工業、エイチエムコムなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2インテグループ、東京ボード工業、エイチエムコムなど
銘柄名<コード>1日終値⇒前日比
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1486 -161
特に材料もなく需給要因か。
KLab＜3656＞ 194 -16
安値更新で見切り売り優勢。
古河電気工業＜5801＞ 4351 -379
大手電線株は総じて売り優勢に。
サンウェルズ＜9229＞ 148 -6
直近リバウンドも戻り売りに押される。
ニッコンHD＜9072＞ 5482 -416
一部月刊紙報道を嫌気。
川崎重工業＜7012＞ 2698.5 -224
ファイナンス実施で最終調整と報じられる。
スター・マイカ・ホールディングス＜2975＞ 1445 -164
好決算発表もサプライズ乏しく出尽くし感先行。
テスホールディングス＜5074＞ 872 -60
リバウンド一巡後は手じまい売り優勢で。
ペプチドリーム＜4587＞ 1008 -56.5
目先のリバウンドにも一巡感。
サッポロHD＜2501＞ 1872 -158
高値圏での上値の重さ意識も。
SHIFT＜3697＞ 638.5 -35.5
ゴールドマン・サックス証券では新規「中立」判断。
フジクラ＜5803＞ 5826 -412
1日は電線株に売りが優勢で。
シャープ＜6753＞ 636.2 -15.1
戻り売りなど需給要因中心。
ニトリHD＜9843＞ 2310 -104.5
円安の進行をマイナス視続く。
スカパーJSAT＜9412＞ 2552 -125
特に材料もなく戻り売り優勢。
JX金属＜5016＞ 4219 -179
AI関連の一角にはさえない動きも目立つ。
TONE＜5967＞ 496 +80
収益予想・配当計画を上方修正。
東京ボード工業＜7815＞ 491 +105
固定資産売却益の計上発表を引き続き材料視。
ReYuu＜9425＞ 215 +50
蓄電池設備及び土地に係る権利取得を30日発表しているが。
太洋物産＜9941＞ 1131 -158
30日は長い上ヒゲ残して伸び悩む。
ブシロード<7803> 294 +17
発行済株式数の5.89％上限の自社株買い発表。
インテグループ<192A> 1366 +142
27年5月期営業利益は前期比2.5倍予想。
ペットゴー<7140> 824 -150
西武HD<9024>子会社との資本業務提携で30日ストップ高。1日は反動安。
クラダシ<5884> 543 +18
グリーンエナ<1436>と系統用蓄電所の開発・運用で基本合意。
ジーネクスト<4179> 542 -58
30日ストップ高の反動安。
マイクロ波化学<9227> 940 +33
カナダ企業・三井物産とリチウムの原料となるスポジュミン鉱石への
「マイクロ波か焼技術」の適用などで覚書（MOU）。
TWOST<7352> 371 -79
30日高値でひとまず達成感。
エイチエムコム<265A> 796 +100
引き続き四国電力<9507>への異常音検知AIソリューション提供が手掛かり。
インフォメティス<281A> 628 -42
200日線や25日線を下回り手仕舞い売り。
Amazia<4424> 235 +30
26年9月期純損益予想を上方修正。経産省の補助金事業に採択。《CS》
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