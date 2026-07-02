ナガオカ、中国子会社がスクリーン・インターナルを大口受注、約5.7億円規模

■中国のプロピレン・プラント更新需要を取り込み、既存納入実績が評価

ナガオカ<6239>(東証スタンダード)は7月1日、子会社の那賀設備(大連)有限公司がスクリーン・インターナルを大口受注したと発表した。受注先は、以前に同子会社が納入した中国のプロピレン・プラントで、設備更新需要を背景に納入実績のある同社製品が採用された。

受注製品はスクリーン・インターナルで、受注金額は税込み約24百万元(約5.7億円)。契約納期は2027年4月を予定する。那賀設備(大連)有限公司は中国・遼寧省大連市に所在し、スクリーン・インターナルおよびその他製品の製造販売を手がけるナガオカの100%子会社である。

同子会社の資本金は82,319千元(1,100百万円)で、董事長は梅津泰久氏。ナガオカは同案件について、2026年6月期の業績への影響はないとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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