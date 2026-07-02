石塚硝子、福岡市の遊休地譲渡で固定資産売却益2億9400万円を計上へ

■福岡市博多区の土地及び建物を譲渡、物件引き渡しと決済は2026年8月予定

石塚硝子<5204>(東証スタンダード)は7月1日、固定資産(遊休地)の譲渡と特別利益の計上見込みを発表した。同日開催の取締役会で決議したもので、対象は福岡市博多区東平尾一丁目17番12号に所在する土地及び建物。現況は遊休地で、譲渡金額は4億1100万円となる。

同社は、経営資源の有効活用による資産の効率化と、有利子負債削減による財務体質の強化を目的に譲渡を決めた。固定資産売却益は概算で2億9400万円を見込む。物件引き渡しと決済はいずれも2026年8月を予定している。

同譲渡に伴う特別利益は、2027年3月期第2四半期(中間期)決算に計上する見込み。ただ、現時点では2026年4月23日に公表した業績予想に変更はない。修正が必要となった場合は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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