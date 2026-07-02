フィットイージー、6月既存店会員数12.0%増、全体会員数は28.3万人に拡大

■既存店会員数は21.3万人、全体会員数は前年同月比49.0%増

フィットイージー<212A>(東証プライム)は7月1日、2026年10月期6月度の主要KPIを発表した。既存店会員数は21.3万人となり、前年同月比12.0%増と2桁増を維持した。既存店は前年同月までにプレオープンした店舗で、会員基盤の拡大が続いている。

全体の会員数は28.3万人で前年同月比49.0%増となった。店舗数は全店で287店となり、前月から6店増加。6月は長野徳間店、徳島沖浜店、新城店、北名古屋西春店、羽島福寿店、瑞浪店がプレオープンした。

同社はアミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業を手掛け、24時間利用や全店舗相互利用などを特徴とする。7月は瀬戸苗場店、神戸北店、燕三条店、高辻南店、南風原店、錦糸町店、沼津バイパス店、東刈谷店、恵那店の9店舗のプレオープンを予定しており、店舗網の拡大が続く。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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