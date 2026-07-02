ジーエヌアイグループ、あゆみ製薬ホールディングスの完全子会社化が完了、第三者割当増資の払込も完了

■抗リウマチ薬・解熱鎮痛剤を中心とする医薬品事業会社を傘下に、持株比率は100%へ

ジーエヌアイグループ<2160>(東証グロース)は7月1日、あゆみ製薬ホールディングスの全株式取得による完全子会社化の完了と、第三者割当による新株式発行に係る払込手続の完了を発表した。あゆみ製薬ホールディングスは東京都中央区に本社を置き、抗リウマチ薬、解熱鎮痛剤を中心とした医薬品の製造・販売等を行う子会社の事業活動を支配・管理する会社である。

同社は同日付であゆみ製薬ホールディングスに約25億円を出資した。あゆみ製薬ホールディングスの資本金は1億円だが、この出資分は同資本金額には含まれていない。完全子会社化後の大株主および持株比率はジーエヌアイグループ100.00%となった。

新株式発行では普通株式997万4291株を1株2684円で発行し、調達資金の額は267億7099万7044円となる。割当先はBCP Asia AYM Holding(Cayman)L.P.、東邦ホールディングス、久光製薬で、増資後の発行済株式総数は6581万7418株となる。連結業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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