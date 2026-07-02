ペルセウスプロテオミクス、PPMX-T003で真性多血症の臨床研究結果を発表

■真性多血症の第I相試験参加者を対象、詳細データは今後の医学学会で発表へ

ペルセウスプロテオミクス<4882>(東証グロース)は7月1日、PPMX-T003について、真性多血症の第I相臨床試験参加者を対象とした臨床研究の結果を発表した。第I相臨床試験で同剤が投与された6例中4例で、投与終了後17カ月以上の瀉血不要期間が確認された。

同臨床研究は「PPMX-T003-CT102試験参加者を対象としたT003の薬力学的効果の推測及び臨床検査値の推移から病態変化の傾向を探索する研究」として実施された。研究代表医師は関西医科大学附属病院血液腫瘍内科の主任教授、伊藤量基氏である。

詳細データは今後の医学学会で発表される予定。臨床研究実施計画番号はjRCT1050250129。同件による当期業績予想への影響はないが、今後の事業展開などを通じ、中長期的に企業価値向上へ寄与することが期待される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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