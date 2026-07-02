ブロードメディア、eスポーツチーム一部譲渡で特別利益5500万円を計上へ

■事業ポートフォリオ見直しの一環、2027年3月期第2四半期に譲渡益計上

ブロードメディア<4347>(東証スタンダード)は7月1日、連結子会社のブロードメディアeスポーツが運営するプロeスポーツチーム「CAG OSAKA」に所属する一部チームを譲渡し、連結決算で特別利益を計上する見込みになったと発表した。

同社グループは2020年2月にブロードメディアeスポーツを設立し、プロeスポーツチーム「CYCLOPS athlete gaming」(現「CAG OSAKA」)を譲り受け、教育事業など既存事業とのシナジー創出やeスポーツ関連事業への参画を進めてきた。今回、事業ポートフォリオ見直しの一環として、「Rainbow Six Siege」部門を、株式会社CELLORBが運営するプロeスポーツチーム「VARREL」へ譲渡する。

同譲渡により、2027年3月期第2四半期連結会計期間に事業譲渡益として約5500万円を特別利益に計上する見込みである。CAG OSAKAに所属するその他の部門の選手は2026年6月末で契約満了となり、今後、ブロードメディアeスポーツはCAG OSAKAの運営を終了する予定。2027年3月期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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