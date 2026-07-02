スカラ、トレカサンライズ運営会社を子会社化、ECと実店舗融合で成長加速

■会員数37万人、月間PV2000万超のWEB基盤に実店舗網を融合

スカラ<4845>(東証プライム)は7月1日、連結子会社のスカラプレイスが、カードショップ「トレカサンライズ」を運営するHATO社の全株式を取得し、子会社化することを決議したと発表した。ECと実店舗を融合し、トレカ事業の成長を加速する。

スカラプレイスはWEB専業のトレカショップ「遊々亭」を20年以上運営し、会員数37万人、月間PV2000万超のプラットフォームへ成長した。トレカ市場の拡大を背景に、実店舗事業への本格参入を重要課題として検討してきた。

HATO社は2021年創業で、大阪・東京・福岡・兵庫・広島・長野などに実店舗を展開する。スカラプレイスの技術力・商品調達力・顧客基盤と、HATO社の店舗運営ノウハウ・地域ブランドを融合し、POS開発、在庫連携、出店戦略、人材育成でシナジー創出を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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