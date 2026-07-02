関連記事
前日に動いた銘柄 part1芝浦メカトロニクス、アスタリスク、SUMCOなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1芝浦メカトロニクス、アスタリスク、SUMCOなど
銘柄名<コード>1日終値⇒前日比
日フイルコン＜5942＞ 715 +100
26年11月期業績予想を上方修正。
マンダラケ＜2652＞ 432 +24
5月期の既存店売上高28.2％増。4月の13.3％増から伸び率拡大。
テクノアルファ＜3089＞ 1020 -218
上期営業利益8.6％減。
TalentX＜330A＞ 473 +54
積水化＜4204＞がAIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」を導入。
アスタリスク＜6522＞ 1560 +230
引き続きRFIDセルフレジの本格展開が手掛かり。
ベビーカレンダー＜7363＞ 1031 -131
26年12月期の営業利益47.7％減予想。
太陽誘電＜6976＞ 2655 +2505
マッコーリー証券では目標株価引き上げ観測も。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5320 +700
1日は半導体関連に買いが集まり。
SUMCO＜3436＞ 4729 +700
半導体株高地合いに乗る。
ニチコン＜6996＞ 4770 +620
25日線レベルが支持線にも。
ウシオ電機＜6925＞ 4770 +620
ジェフリーズ証券では投資判断格上げ。
MIRAINIホールディングス＜546A＞ 2334 +92
業績・配当予想の上方修正を引き続き材料視。
イビデン＜4062＞ 25785 +1970
半導体株上昇につれ高。
SCREEN＜7735＞ 19490 +1685
ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き上げ。
TOWA＜6315＞ 3540 +200
米SOX指数は4％近い上昇に。
京セラ＜6971＞ 3821 +260
半導体関連の一角として買いが向かう。
リガク＜268A＞ 2686 +186
半導体関連の一角として買い。
大同メタル工業＜7245＞ 1771 +95
値動き軽く値幅取りの動き。
Link-U グループ＜4446＞ 840 -20
経産省「流通プラットフォーム拡大支援」区分採択を引き続き材料視。
日本トムソン<6480> 2277 +112
ハイテク株高の地合いに乗る。
KOKUSAI ELECTRIC<6525> 11420 +565
韓国半導体大手の大型投資を引き続き材料視。
マネックスグループ<8698> 660 +36
オアシス・マネジメントが大量保有。
日本マイクロニクス<6871> 17390 +750
半導体株高で資金が向かう。
テクセンドフォトマスク<429A> 4745 +415
半導体関連の一角として買い。
ローツェ<6323> 5080 +240
マッコーリー証券では目標株価を引き上げ。
村田製作所<6981> 11890 +495
一部外資系証券で目標株価引き上げ観測も。
日本電波工業<6779> 3760 +335
1日は水晶メーカーにも買い。
バローHD<9956> 3350 -545
公募増資実施による希薄化をマイナス視。
宮越HD<6620> 799 -150
連日の株価急伸の反動安が続く。
J．フロント リテイリング<3086> 3342 -275
堅調な決算発表もサプライズ乏しく出尽くし感先行。
日東紡績<3110> 3950 -365
分割権利落ちで買い先行後は処分売り優勢。《CS》
スポンサードリンク