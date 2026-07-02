*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1芝浦メカトロニクス、アスタリスク、SUMCOなど

銘柄名<コード>1日終値⇒前日比

日フイルコン＜5942＞ 715 +100

26年11月期業績予想を上方修正。

マンダラケ＜2652＞ 432 +24

5月期の既存店売上高28.2％増。4月の13.3％増から伸び率拡大。

テクノアルファ＜3089＞ 1020 -218

上期営業利益8.6％減。

TalentX＜330A＞ 473 +54

積水化＜4204＞がAIネイティブ採用を実現する「MyTalent Platform」を導入。

アスタリスク＜6522＞ 1560 +230

引き続きRFIDセルフレジの本格展開が手掛かり。

ベビーカレンダー＜7363＞ 1031 -131

26年12月期の営業利益47.7％減予想。

太陽誘電＜6976＞ 2655 +2505

マッコーリー証券では目標株価引き上げ観測も。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 5320 +700

1日は半導体関連に買いが集まり。

SUMCO＜3436＞ 4729 +700

半導体株高地合いに乗る。

ニチコン＜6996＞ 4770 +620

25日線レベルが支持線にも。

ウシオ電機＜6925＞ 4770 +620

ジェフリーズ証券では投資判断格上げ。

MIRAINIホールディングス＜546A＞ 2334 +92

業績・配当予想の上方修正を引き続き材料視。

イビデン＜4062＞ 25785 +1970

半導体株上昇につれ高。

SCREEN＜7735＞ 19490 +1685

ゴールドマン・サックス証券では目標株価引き上げ。

TOWA＜6315＞ 3540 +200

米SOX指数は4％近い上昇に。

京セラ＜6971＞ 3821 +260

半導体関連の一角として買いが向かう。

リガク＜268A＞ 2686 +186

半導体関連の一角として買い。

大同メタル工業＜7245＞ 1771 +95

値動き軽く値幅取りの動き。

Link-U グループ＜4446＞ 840 -20

経産省「流通プラットフォーム拡大支援」区分採択を引き続き材料視。

日本トムソン<6480> 2277 +112

ハイテク株高の地合いに乗る。

KOKUSAI ELECTRIC<6525> 11420 +565

韓国半導体大手の大型投資を引き続き材料視。

マネックスグループ<8698> 660 +36

オアシス・マネジメントが大量保有。

日本マイクロニクス<6871> 17390 +750

半導体株高で資金が向かう。

テクセンドフォトマスク<429A> 4745 +415

半導体関連の一角として買い。

ローツェ<6323> 5080 +240

マッコーリー証券では目標株価を引き上げ。

村田製作所<6981> 11890 +495

一部外資系証券で目標株価引き上げ観測も。

日本電波工業<6779> 3760 +335

1日は水晶メーカーにも買い。

バローHD<9956> 3350 -545

公募増資実施による希薄化をマイナス視。

宮越HD<6620> 799 -150

連日の株価急伸の反動安が続く。

J．フロント リテイリング<3086> 3342 -275

堅調な決算発表もサプライズ乏しく出尽くし感先行。

日東紡績<3110> 3950 -365

分割権利落ちで買い先行後は処分売り優勢。《CS》