アクリート、CustIntCo　Japanの設立完了、Genie　AIエンジンの国内展開を本格化

■持株比率はアクリート51%、CC社49%、2026年12月期第3四半期から連結対象に

アクリート<4395>(東証グロース)は7月1日、CustIntCo Pte Ltd(本社・シンガポール)との合弁会社で、連結子会社となるCustIntCo Japan株式会社の設立完了を発表した。外為法の事前審査承認やCC社による増資引き受けなど所定の手続きが完了した。持株比率はアクリート51%、CC社49%。

同子会社は「Genie AIエンジン」シリーズを国内で戦略的に提供・共同開発し、日本市場での独占的な商業化、流通、サポートを担う。主な提供サービスは、健康・疲労度測定プロダクト「NAGI(凪)」、音声によるリアルタイム本人確認「Speaker Match」、感情分析による顧客・従業員インサイト可視化「Genie Call Center」、人材採用向け「GenieHR」の4分野となる。

ヘルスケア領域では、紺碧株式会社の自律神経・ウェルネス関連サービスに同AI技術を統合するOEM契約を締結し、健康経営に関する課題解決サービスを開始する。「NAGI(凪)」は2026年7月から同子会社で売上計上を見込む。2026年12月期第3四半期から連結対象となり、業績影響は精査中だ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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