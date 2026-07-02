ヒューマンクリエイションHD、ライフシールドの子会社化完了、介護・医療人材領域を強化

■介護士・看護師・保育士等に特化、約400社の顧客基盤を取り込む

ヒューマンクリエイションホールディングス<7361>(東証グロース)は7月1日、介護・医療分野事業を営むライフシールドの全株式取得が同日付で完了し、子会社化したと発表した。6月26日付で公表した株式取得契約に基づくもので、ライフシールドは2026年9月期第4四半期から連結子会社となる。

ライフシールドは、介護士・看護師・保育士等の有資格者に特化した人材派遣・紹介事業を展開し、約2万人超の登録スタッフ基盤と約400社の顧客基盤を有する。2026年3月期は売上高15億100万円、営業利益1100万円、経常利益600万円、当期純利益400万円と黒字化した。

同社グループは、専門人材採用・育成ノウハウ、営業管理手法、経営管理体制をライフシールドへ展開し、採用力強化、稼働率向上、業務効率化、収益性向上を図る。IT・DX支援機能を活用したサービス提供や、同社グループのIT・DXコンサルティングサービスの提供による新たな事業機会創出も見込む。2026年9月期連結業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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