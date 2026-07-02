コマースOneHD、ペイジェントと請求書カード払いで提携、新サービス開始

■支払い期限を最長60日間先延ばし、経理業務のDXにも寄与

コマースOneホールディングス<4496>(東証グロース)は7月1日、グループ会社のTradeSafeがペイジェントと請求書カード払いに関する業務提携を締結し、新サービス「One Credit.カード払い」の提供を開始すると発表した。

同サービスは、銀行振込指定の請求書をクレジットカード払いに切り替え、実質的な支払い期限を最長60日間先延ばしできる仕組み。ペイジェントの請求書カード払いプラットフォーム「BizPay」を活用し、振込名義の指定、WEB完結、決算書不要の手続き、固定費・ランニングコスト無料などにより、中小事業者の資金繰り改善と経理業務のDXを支援する。

ペイジェントはNTTデータと三菱UFJニコスが50%ずつ出資する決済サービス会社。コマースOneホールディングスはECプラットフォーム事業、EC支援サービス事業などを行うグループ会社を管理する。同社は中小事業者向けBtoB決済事業を推進し、成長過程のEC事業者やグローバル展開企業のキャッシュフローを支える。2027年3月期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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