*17:12JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、162円台で底堅さも

1日の東京市場でドル・円は伸び悩み、午前中に162円52銭から162円84銭まで上昇も、約40年ぶりの高値水準に浮上し、為替介入への強い警戒感が上値を抑えた。ただ、米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利上げ観測によるドル買いは継続し、底堅さが目立った。

・ユ-ロ・円は185円74銭から185円33銭まで値を下げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1422ドルから1.1393ドルまで下落した。

・日経平均株価：始値70,774.28円、高値71,962.34円、安値70,126.14円、終値70,474.96円(前日比412.64円高)

・17時時点：ドル・円162円60-70銭、ユ-ロ・円185円40-50銭

【要人発言】

・三村財務官

「4月末以降の円買い介入、その後の市場の動きから明らかに意味があった」

【経済指標】

・日銀短観(大企業製造業)(4-6月)：22(予想16、前回17)

・中・RatingDog製造業PMI(6月)：51.7（予想51.9、前回51.8）《TY》