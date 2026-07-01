*16:33JST TalentX---ワイズマンがAI採用基盤「MyTalent Platform」導入、採用オウンドメディア構築

TalentX＜330A＞は30日、岩手の医療福祉ICT企業ワイズマンに対し、AIネイティブ採用プラットフォーム「MyTalent Platform」内の採用ブランディングサービス「MyTalent Brand」が導入されたと発表した。

同社は、介護・医療・福祉業界向けシステム開発を手がけるワイズマンにおいて、採用オウンドメディアの構築を伴走支援し、持続可能な採用ブランディングの実現を支援する。

「MyTalent Platform」は、候補者データを経営資産として活用する採用CRMを基盤に、タレントプールやブランディング、リファラル、候補者管理を統合したタレントアクイジションプラットフォームであり、従来のATS依存型採用からの脱却を志向する。AIを活用して候補者体験を設計し、採用から入社後の活躍までを一気通貫で支援する点を特徴とする。

また「MyTalent Brand」は、ノーコードで採用サイトやオウンドメディア、社員ストーリーを構築できる採用ブランディング機能であり、CRM連携により候補者の関心度を可視化し、タレントプールへの転換を促進する。これにより採用広報の効率化と投資対効果の向上を図る。《KA》