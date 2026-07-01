*16:31JST True Data---フリークアウトとリテールメディア領域で協業開始

True Data＜4416＞は30日、フリークアウト・ホールディングス＜6094＞の子会社であるフリークアウトが提供するDSP（広告配信プラットフォーム）「Red」に対し、同社の広告用購買セグメントデータの連携を開始すると発表した。

今回の連携により、従来の年齢・性別・興味関心や位置情報データに加え、同社が扱う購買データに基づくターゲティング配信が可能となり、購買可能性の高い生活者への広告配信精度が向上する。さらに、広告接触者と非接触者の購買データを比較することで、オフラインでの購買リフト効果を可視化でき、オンライン指標だけでは把握困難であった広告の実購買への寄与分析が可能となる。また、配信から効果分析までを同一基盤上で一体運用できるため、施策の企画・実行・検証のサイクルを効率化し、継続的なマーケティング最適化を実現する。

両社は本連携を起点に、位置情報マーケティングプラットフォーム「ASE」との連携強化も視野に入れ、顧客生涯価値の最大化を実現し、統合的な意思決定支援基盤への進化を目指す。《KA》