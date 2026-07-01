豪Firmus、Nvidiaと300億ドルのAI計算契約を結びインドネシアに17万基規模のGPU拠点を建設へ

オーストラリアのAIインフラ企業Firmus Technologiesは2026年6月29日、米Nvidia（エヌビディア）との計算資源パートナーシップを発表した。この提携により、インドネシアのバタム島にある360メガワット規模のデータセンターキャンパスに、最大17万基のNvidia製AIアクセラレータが導入される見通しだ。シンガポールに本社を置くDayOneと共同で進められるこの8年間の契約において、Firmusは最初の6年間で250億ドルから300億ドル（約4兆5000億円〜4兆8600億円、1ドル＝162円換算）の顧客からの引き取りコミットメント（オフテイク）を得る見込みである。

■提携の具体的な仕組みとNvidiaの狙い

この提携において、FirmusはNvidiaからチップを購入し、Nvidiaの技術を搭載したクラウド容量を顧客に再販する。一方、Nvidiaはハードウェア自体の売上と、その設備が創出するクラウド収益の分配という2つの形で収益を得る仕組みだ。バタム島の拠点には、Nvidiaの「Grace-Blackwell」「Vera-Rubin」「Vera」プラットフォームにわたる最大17万基のアクセラレータが、2027年から2028年にかけて順次導入される予定である。キャンパス全体の稼働開始は2027年第1四半期を目指している。

この契約の最大の特徴は、チップの数ではなく、その背後にある資金調達構造にある。Nvidiaは「DSX」と呼ばれるレベニューシェア（収益分配）モデルを通じて、Firmusにインフラへのアクセスを提供している。このモデルは、事業者にハードウェアを全額前払いで購入させるのではなく、収益分配と信用補完をベースにGPU容量を配備するものだ。この違いは極めて重要である。なぜなら、この規模のGPUアクセスは歴史的にハイパースケーラー（超巨大クラウド事業者）並みのバランスシートを持つ企業に限られており、小規模なAIネイティブ企業や独立系ソフトウェアベンダー（ISV）は、複数年・数十億ドル規模のチップ注文を単独で確約するための資金調達が困難だったからだ。

Firmusの共同CEOであるティム・ローゼンフィールド氏はロイター（Reuters）に対し、この取り決めは、資金力のある大企業に有利になりがちだったインフラへのアクセスを、新興のAI企業や小規模な企業でも利用できるように設計されたものだと説明し、大企業と競合しようとする企業にとって「競争環境を平準化する」方法であると語った。バタム島のキャンパスは、大手クラウド企業をターゲットとするFirmusの既存のオーストラリア国内プロジェクトとは異なり、AIネイティブ企業、一般企業、ISVの顧客層を明確に対象としている。

■なぜバタム島なのか

バタム島はシンガポールの沿岸からすぐの場所に位置しており、アジアの主要な金融・クラウドハブの一つであるシンガポールへの近接性を確保しつつ、同国における厳しい土地や電力の制約を回避できる。シンガポール並みの低遅延（レイテンシ）を求めつつ、同国の高い不動産コストや電力コストを避けたいAI企業にとって、この組み合わせは大きな魅力となる。また、島に既存の産業基盤があることも、この規模のプロジェクトを実行可能なものにしている。業界のオブザーバーは、このプロジェクトによってバタム島が地域的なAI計算ハブとしての地位を確立する可能性があるとみている。

この建設は、AIに最適化されたデータセンターの建設コストが著しく高騰している中で進められている。Firmusが今回採用する、高度な液冷システムを備えた高密度AIワークロード向け施設は、業界の報道において1メガワットあたり2000万ドル（約32億4000万円）以上かかると広く推定されている。ただし、この特定のプロジェクトに関する公式な1メガワットあたりの建設コストは、現時点で一次情報源からは公表されていない。

■共同開発者DayOneの役割と中国資本とのつながり

キャンパスの共同開発者であるDayOneは、シンガポールに本社を置くデジタルインフラプラットフォームであり、Coatue Managementやソフトバンクからの出資を受けている。あまり広く報じられていないが、DayOneは中国最大のデータセンター事業者であるGDS Holdingsから2025年に独立企業としてスピンアウトした経緯がある。GDSは現在、DayOneの株式の約19.9％を保有していると推定されている（2026年1月の自社株買い前は約24％だった）。

また、ロイターの報道によると、DayOneはアブダビ政府系の投資グループであるMGXによる買収対象として検討されていると報じられており、その取引額は約200億ドル（約3兆2400万円）にのぼる可能性があるという。ただし、これらの交渉は未確認のままであり、関係者は取引に至らない可能性もあると警告している。代替案としてDayOneの新規公開株（IPO）も依然として検討されている。バタム島のキャンパスは、450メガワットの電力購入契約に裏付けられたカビル・テック・パークでの別キャンパスを含む、DayOneによるこの地域での広範な開発計画の一部である。

■Firmusの広大なロードマップ

インドネシアは、Firmusにとってオーストラリア国外で初のデータセンターとなる。同社は2019年にタスマニア島でのビットコインマイニング事業としてスタートし、その後AIインフラへと事業を転換した。現在はタスマニアで小規模な施設を運営しているほか、ローンセストンで90メガワットのデータセンターを建設中であり、同島で288メガワットのキャンパス建設も発表している。これとは別に、FirmusはCDC Data Centersと提携し、2028年を目標にオーストラリア本土で約1.6ギガワットの容量開発を進めている。ローゼンフィールド氏は、インドネシアへの拡大によってこれらの計画が減速することはないとし、タスマニア、ビクトリア、ニューサウスウェールズ、西オーストラリア、オーストラリア首都特別地域での「AIファクトリー」建設を依然として目指していると述べた。

Firmusは今回の契約に先立ち、積極的な資金調達を行ってきた。4月にはCoatue Managementが主導しNvidiaも投資家として参加した、評価額55億ドル（約8910億円）に基づく5億500万ドル（約818億円）の資金調達ラウンドを実施。また、オーストラリアでのAIインフラ構築プロジェクト「Project Southgate」を支援するため、年初に100億ドル（約1兆6200万円）の協調融資枠（デットファシリティ）を確保している。さらに同社は、オーストラリア証券取引所（ASX）へのIPO準備のために投資銀行を指名しており、上場時の評価額は最大120億ドル（約1兆9440万円）に達する可能性があるとされる。ただし、当初予定されていた上場目標日は延期されており、ローゼンフィールド氏は時期についてのコメントを避けた。

■アジア太平洋地域における位置づけと今後の課題

今回のバタム島での発表は、アジア太平洋地域全体でAIインフラ投資が急増する中で行われた。比較対象として、Blackstoneが支援するAirTrunkは、インドだけでも300億ドル（約4兆8600万円）のデータセンター容量への投資を確約している。これは、Nvidiaの顧客層が電力、土地、コストの優位性を求めて従来の米国や欧州のハブ以外の地域に目を向ける中で、ハイパースケールおよびAIクラウドの容量が東南アジアや南アジアにいかに急速に移行しているかを示している。

バタム島のキャンパスがその前評判通りの成果を上げられるかどうかは、今後の実行力にかかっている。サプライチェーンの確保、電力の手配、そして最も重要な点として、250億〜300億ドルの引き取りコミットメントを表明している顧客が、初期の合意を実際に長期的な利用へと移行させるかどうかが課題となる。派手なGPUの搭載数よりも、この「利用移行率」こそが、バタム島が同地域の他の事業者にとっての模範的なモデルとなるかどうかを決定づける要因になるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Nvidiaの「DSX」プログラムとは何ですか？

DSXは、NvidiaのフルスタックAIファクトリープラットフォームおよび資金調達構造です。データセンター事業者に対して、ハードウェアを全額前払いで購入させるのではなく、収益分配（レベニューシェア）と信用補完をベースにGPUインフラを提供します。Nvidiaは通常のハードウェア売上に加え、配備された設備が創出するクラウド収益の一部を受け取ります。

●なぜインドネシアのバタム島がAIデータセンターのハブになりつつあるのですか？

シンガポールの沿岸からすぐという立地により、シンガポールの土地や電力の制約を回避しながら、主要な金融・クラウドハブへの近接性を確保できるためです。また、大規模な建設を支える既存の産業インフラが整っていることも理由に挙げられます。

●Firmus Technologiesは株式公開（IPO）を予定していますか？

同社はオーストラリア証券取引所（ASX）へのIPO準備のために投資銀行を指名しており、評価額は最大120億ドルに達する可能性があるとされています。ただし、当初予定されていた上場目標日は延期されており、新たな時期についての正式な発表はありません。

●NvidiaとFirmusの契約により、小規模なAI企業によるGPU容量へのアクセス方法は変わりますか？

その成否を占う試金石となります。このレベニューシェア構造は、複数年のGPUコミットメントに必要な巨額の資金力を持たないAIネイティブ企業や一般企業でも、大規模なNvidiaの計算資源にアクセスできるように設計されています。ただし、このモデルが定着するかどうかは、顧客が初期のコミットメントを実際に長期的な利用へと移行させるかどうかにかかっています。

元記事: Firmus Taps Nvidia for 170,000-GPU Indonesia Campus in $30B Compute Deal