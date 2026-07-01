*15:41JST 新興市場銘柄ダイジェスト:マイクロ波化学が大幅に続伸、アスタリスクが大幅に4日続伸

＜4424＞ Amazia 235 +30

大幅に続伸。経済産業省のコンテンツ産業成長投資支援事業で、自社のオリジナルマンガの海外展開が補助対象事業者として採択されたと発表している。翻訳費用の半額（最大0.40億円、対象期間は27年2月まで）の補助金を受けることが可能になる。また、26年9月期の純損益予想を従来の1.24億円の赤字から0.99億円の赤字（前期実績3.72億円の赤字）に上方修正した。新株予約権戻入益0.24億円を特別利益として計上したため。

＜192A＞ インテグループ 1366 +142

大幅に続伸。未定としていた26年5月期の期末配当予想を20.00円（前期末実績45.00円）と発表している。営業利益は前期比75.9％減の1.19億円だった。また、27年5月期の営業利益予想を155.5％増の3.06億円とした。M＆Aの買い手情報の収集強化などで成約率の向上を目指す。配当性向は50％程度を目安とし、配当金の下限を1株当たり50.00円とする。配当性向の長期的な目標水準は80％とし、段階的に引き上げるという。

＜7803＞ ブシロード 294 +17

大幅に3日続伸。800万株（20億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は5.89％。取得期間は7月1日から12月31日まで。株価水準や手元資金、経営環境等を総合的に勘案し、積極的な自社株の取得が株主価値の向上に寄与するものと考えたとしている。株価が5月26日に直近安値を付けた後、底打ち感があることも買い安心感につながっているようだ。

＜9227＞ マイクロ波化学 940 +33

大幅に続伸。カナダのリチウム資源開発企業のPMET社及び三井物産＜8031＞との間で、PMET社が開発する鉱山から採掘されるリチウムの原料となるスポジュミン鉱石へのマイクロ波化学の「マイクロ波か焼技術」の適用及び将来的な商業化に向けた共同検討に関する覚書（MOU）を締結したと発表している。高付加価値なリチウム中間原料を製造することで、輸送や物流のコストを削減するとともに特定の地域に依存しないサプライチェーンの構築を目指す。

＜6522＞ アスタリスク 1560 +230

大幅に4日続伸。RFIDセルフレジの利便性をスーパーマーケットに展開する全商品RFID化ソリューションの本格展開を開始すると6月30日正午に発表し、引き続き買い材料視されている。RFIDセルフレジは、顧客が買い物かごをレジに置くだけで複数商品を同時に読み取り会計する仕組みで、アパレルのユニクロなどで導入されている。食品スーパーマーケットでは安定した読み取り性能の確保が課題だが、アスタリスクは独自技術を開発したという。

＜4833＞ Defコン 57 +20

大幅に続伸。未定としていた27年3月期の営業損益予想を2.00億円の赤字～1.50億円の黒字（前期実績4.19億円の赤字）と発表している。コンサルティング事業で期末人員数を約200名から230名へ純増を図るほか、高水準な稼働率（89～92％想定）を維持することで利益への貢献を見込む。デジタル資産トレジャリー事業もオプション取引の活用など運用の高度化でセグメント利益を向上させるとしている。《AT》