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出来高変化率ランキング（13時台）～アスタリスク、オリコンなどがランクイン

2026年7月1日 13:47

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記事提供元：フィスコ

*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アスタリスク、オリコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[7月1日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜381A＞ iF米債35　　　 　8738 　11284.535　 387.75% 0.0008%
＜2512＞ NF外債ヘ　　　　 　794770 　11585.936　 365.44% -0.0023%
＜546A＞ MIRAINI　　 　5188900 　727375.68　 293.92% 0.0646%
＜6837＞ 京写　　　　　　　 　648600 　25502.06　 265.60% 0.0592%
＜6522＞ アスタリスク　　　 　4591200 　1236862.96　 247.44% 0.1849%
＜2016＞ iF米710H　　 　494321 　84742.926　 238.28% -0.0055%
＜2511＞ NF外債　　　　　 　426230 　102321.05　 211.30% 0.0004%
＜2586＞ フルッタフルッタ　 　2241200 　53995.22　 174.22% 0.0891%
＜6977＞ 抵抗器　　　　　　 　154300 　75640.44　 170.47% -0.0918%
＜6237＞ イワキポンプ　　　 　247200 　208550　 169.00% 0.0466%
＜6166＞ 中村超硬　　　　　 　1872500 　286048.96　 158.25% -0.0013%
＜4800＞ オリコン　　　　　 　566300 　184734.26　 153.78% 0.0285%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　257980 　66316.318　 126.80% -0.0103%
＜7803＞ ブシロード　　　　 　1403600 　121637.4　 124.78% 0.0469%
＜8929＞ 青山財産　　　　　 　216900 　79660.26　 115.29% -0.0464%
＜7012＞ 川重　　　　　　　 　31859300 　27909143.59　 114.20% -0.081%
＜9227＞ マイクロ波化　　　 　254900 　77677.18　 112.42% 0.0452%
＜1624＞ NF機械　　　　　 　723 　33343.184　 111.32% 0.016%
＜2521＞ 上場米HE　　　　 　27337 　17283.412　 106.80% 0.0037%
＜1698＞ 上場配当　　　　　 　29471 　43968.406　 103.65% -0.0064%
<2630> MXS米株ヘ　　　 　2511 　24053.609　 101.17% 0.0041%
<8173> Joshin　　　 　258700 　419698.8　 96.42% 0.047%
<2975> スターマイカHD　 　542400 　280896.08　 95.56% -0.0901%
<1482> 米債ヘッジ　　　　 　201486 　109393.96　 95.23% -0.0069%
<2637> GXクリーン日　　 　25265 　35741.914　 95.21% 0.0393%
<2338> クオンタムS　　　 　365600 　17486.28　 91.82% 0.0625%
<4446> Link－UG　　 　813800 　250822.16　 87.58% -0.0046%
<7480> スズデン　　　　　 　115000 　110843.8　 83.06% 0.0888%
<2620> iS米債13　　　 　671670 　99537.81　 81.27% 0.0021%
<5537> AlbaLink　 　76100 　98945.64　 69.58% 0.0117%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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