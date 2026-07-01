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出来高変化率ランキング（13時台）～アスタリスク、オリコンなどがランクイン
*13:47JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アスタリスク、オリコンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月1日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜381A＞ iF米債35 8738 11284.535 387.75% 0.0008%
＜2512＞ NF外債ヘ 794770 11585.936 365.44% -0.0023%
＜546A＞ MIRAINI 5188900 727375.68 293.92% 0.0646%
＜6837＞ 京写 648600 25502.06 265.60% 0.0592%
＜6522＞ アスタリスク 4591200 1236862.96 247.44% 0.1849%
＜2016＞ iF米710H 494321 84742.926 238.28% -0.0055%
＜2511＞ NF外債 426230 102321.05 211.30% 0.0004%
＜2586＞ フルッタフルッタ 2241200 53995.22 174.22% 0.0891%
＜6977＞ 抵抗器 154300 75640.44 170.47% -0.0918%
＜6237＞ イワキポンプ 247200 208550 169.00% 0.0466%
＜6166＞ 中村超硬 1872500 286048.96 158.25% -0.0013%
＜4800＞ オリコン 566300 184734.26 153.78% 0.0285%
＜2510＞ NF国内債 257980 66316.318 126.80% -0.0103%
＜7803＞ ブシロード 1403600 121637.4 124.78% 0.0469%
＜8929＞ 青山財産 216900 79660.26 115.29% -0.0464%
＜7012＞ 川重 31859300 27909143.59 114.20% -0.081%
＜9227＞ マイクロ波化 254900 77677.18 112.42% 0.0452%
＜1624＞ NF機械 723 33343.184 111.32% 0.016%
＜2521＞ 上場米HE 27337 17283.412 106.80% 0.0037%
＜1698＞ 上場配当 29471 43968.406 103.65% -0.0064%
<2630> MXS米株ヘ 2511 24053.609 101.17% 0.0041%
<8173> Joshin 258700 419698.8 96.42% 0.047%
<2975> スターマイカHD 542400 280896.08 95.56% -0.0901%
<1482> 米債ヘッジ 201486 109393.96 95.23% -0.0069%
<2637> GXクリーン日 25265 35741.914 95.21% 0.0393%
<2338> クオンタムS 365600 17486.28 91.82% 0.0625%
<4446> Link－UG 813800 250822.16 87.58% -0.0046%
<7480> スズデン 115000 110843.8 83.06% 0.0888%
<2620> iS米債13 671670 99537.81 81.27% 0.0021%
<5537> AlbaLink 76100 98945.64 69.58% 0.0117%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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