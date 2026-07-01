*12:31JST 日経平均は3日続伸、イビデンが1銘柄で約141円分押し上げ

1日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり84銘柄、値下がり141銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は続伸。184.34円高の70246.66円（出来高概算10億6517万株）で前場の取引を終えている。

前日6月30日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は136.46ドル高の52319.20ドル、ナスダックは393.58ポイント高の26213.72で取引を終了した。中東情勢の回復期待に、寄り付き後、上昇。雇用関連指標が良好な結果となり、強い雇用統計を期待した買いやハイテクが引き続き相場を押し上げ、終日堅調に推移。ダウは連日過去最高値で終了した。

米株式市場の動向を横目に、7月1日の日経平均は711.96円高の70774.28円と続伸して取引を開始した。米国株高やハイテク株の上昇を受け、東京市場でも半導体関連や電子部品株に買いが先行した。また、取引開始前に発表された日銀短観（6月調査）で、大企業製造業の業況判断DIが前回3月調査から改善したことも株価下支え要因となった。一方、日経平均は朝方に72000円手前まで迫った後、短期的な利益確定売りに押され、前場中盤にかけて上げ幅を縮小した。

個別では、イビデン＜4062＞、太陽誘電＜6976＞、京セラ＜6971＞、ソフトバンクG＜9984＞、スクリン＜7735＞、村田製＜6981＞、TDK＜6762＞、リクルートHD＜6098＞、ディスコ＜6146＞、味の素＜2802＞、レーザーテック＜6920＞、SMC＜6273＞、ベイカレント＜6532＞、オムロン＜6645＞、安川電＜6506＞などの銘柄が上昇。

一方、フジクラ＜5803＞、アドバンテ＜6857＞、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞、KDDI＜9433＞、中外薬<4519>、テルモ<4543>、古河電<5801>、ダイキン<6367>、キッコマン<2801>、ニトリHD<9843>、セコム<9735>、アステラス薬<4503>、住友電<5802>、住友不<8830>などの銘柄が下落。

業種別では、金属製品、電気機器、機械などが上昇した一方で、非鉄金属、不動産業、海運業などが下落した。

値上がり寄与トップはイビデン＜4062＞となり1銘柄で日経平均を約141円押し上げた。同2位は太陽誘電＜6976＞となり、京セラ＜6971＞、ソフトバンクG＜9984＞、村田製＜6981＞、スクリーンHD＜7735＞、TDK＜6762＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはフジクラ＜5803＞となり1銘柄で日経平均を約61円押し下げた。同2位はキオクシアHD＜285A＞となり、KDDI＜9433＞、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト＜6857＞、中外薬<4519>、テルモ<4543>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 70246.66(+184.34)

値上がり銘柄数 84(寄与度+686.51)

値下がり銘柄数 141(寄与度-502.17)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4062＞ イビデン 25920 2105 141.13

＜6976＞ 太陽誘電 23165 3015 101.07

＜6971＞ 京セラ 3816 255 68.39

＜9984＞ ソフトバンクG 6022 59 47.47

＜6981＞ 村田製作所 11960 565 45.46

＜7735＞ SCREEN 19290 1485 39.82

＜6762＞ TDK 3643 73 36.71

＜6146＞ ディスコ 84890 3630 24.34

＜6098＞ リクルートHD 11545 215 21.62

＜6920＞ レーザーテック 51280 1580 21.19

＜2802＞ 味の素 6127 254 17.03

＜6273＞ SMC 74040 2760 9.25

＜6532＞ ベイカレント 6281 245 8.21

＜6645＞ オムロン 6032 232 7.78

＜6506＞ 安川電機 7236 209 7.01

<6723> ルネサスエレクトロニ 5001 194 6.50

<6954> ファナック 7390 35 5.87

<7832> バンナムHD 3834 50 5.03

<6963> ローム 5525 141 4.73

<5333> NGK 7660 128 4.29



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜5803＞ フジクラ 5930 -308 -61.95

＜285A＞ キオクシアHD 88020 -1660 -38.95

＜9433＞ KDDI 2670.5 -74.5 -29.97

<9983> ファーストリテ 82450 -360 -28.96

＜6857＞ アドバンテ 32240 -100 -24.14

<4519> 中外製薬 7303 -231 -23.23

<4543> テルモ 2163 -71 -19.04

<5801> 古河電気工業 4325 -405 -13.58

<9735> セコム 6270 -186 -12.47

<5802> 住友電気工業 2846.5 -80.5 -10.79

<2801> キッコーマン 1610.5 -57.5 -9.64

<6367> ダイキン工業 24405 -280 -9.39

<4503> アステラス製薬 2121 -54 -9.05

<9843> ニトリHD 2311.5 -103 -8.63

<8830> 住友不動産 3635 -106 -7.11

<7733> オリンパス 1646.5 -52.5 -7.04

<3086> Jフロント 3212 -405 -6.79

<8031> 三井物産 4409 -88 -5.90

<8058> 三菱商事 4293 -54 -5.43

<8802> 三菱地所 3984 -161 -5.40《CS》