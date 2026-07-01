関連記事
プロジェクトホールディングス 北村俊樹氏が執行役員COO就任、経営体制強化
記事提供元：フィスコ
*11:14JST プロジェクトホールディングス---北村俊樹氏が執行役員COO就任、経営体制強化
プロジェクトホールディングス＜9246＞は30日、元ライズ・コンサルティング・グループ＜9168＞代表取締役CEOの北村俊樹氏が執行役員COOに就任したと発表した。
また、グループ全体の事業推進体制の強化を目的として、2026年7月1日付で持株会社およびグループ各社の経営体制を変更することも公表した。
同社は「企業変革」と「現場実装」を強みとするコンサルティング事業を中核に展開しており、AIの進化をはじめとする事業環境の変化を見据え、事業基盤の強化を進めている。北村氏はコンサルティングファームかつ上場企業の経営者として、事業成長や組織拡大、人材採用、AIを活用した事業変革を主導してきた実績を持つ。同氏は執行役員COOとして、既存事業の成長に向けた事業横断の推進に加え、新規事業開発、AIを活用した事業基盤の構築、採用戦略を統括する。
2026年7月1日付の新体制では、持株会社は代表取締役CEO土井悠之介氏、取締役CFO松村諒氏、執行役員COO北村俊樹氏の体制となる。《KT》
スポンサードリンク