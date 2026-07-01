*10:43JST SDエンターテイメント---「SDフィットネス旭店」、トレーニングマシンをリニューアル

SDエンターテイメント＜4650＞は30日、運営する「SDフィットネス旭店」において館内トレーニングマシンのリニューアルを実施したと発表した。

同施設は千葉県旭市に所在するスタッフ常駐の総合型フィットネスクラブであり、今回のリニューアルではノーチラス製マシンを中心に、脚・背中・腹部・胸・肩・腕など全身をバランスよく鍛えられる19種22台のトレーニングマシンを導入した。これにより筋力アップを目的とする利用者に加え、運動不足解消、体力づくり、健康維持など幅広いニーズに対応可能な環境を整備した。

同施設はトレーニングジムに加え、インストラクターによるスタジオレッスン、プール、お風呂、サウナ、コミックスペース、キッズスクールを備えており、大人から子どもまで幅広い世代の利用を想定した施設構成となっている。また、フィットネスクラブ初心者や運動習慣が途切れた利用者にも通いやすい環境を提供している。

さらにSDフィットネス銚子店との相互利用にも対応しており、利用者のライフスタイルや通いやすさに応じた柔軟な施設利用が可能となっている。《KT》